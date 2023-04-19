Террористическая Украина должна исчезнуть как Ичкерия – Стешин

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Единственным адекватным ответом России на устраиваемые укронацистами теракты может быть только полная ликвидация украинского государства, потому что любые другие действия не дадут никакого результата.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда что-то происходит, мы думаем, что должны сразу на это отвечать. Так было после обстрелов Крыма, Брянска, убийства Даши Дугиной. А сейчас нет и Владлена Татарского. А мы даже не понимаем, что такое месть, и как надо мстить», – поинтересовался ведущий.

«Русофобского государства Украина не должно быть на карте. Это единственная месть и возможность сполна рассчитаться за смерти наших товарищей, друзей. Других вариантов нет. Охота на СБУ, каких-то мелких сошек, которые организовали этот достаточно примитивный теракт, не даст никакого результата», – ответил военкор.

По его словам, Россия должна поступать с Украиной ровно так же, как и с любым другим террористическим государством.

«Хороший пример – как победили ичкерийский терроризм – ликвидировав республику Ичкерия. Нет, можно было долго дуэлировать, накрывать каких-то агентов, раскрывать конспиративные квартиры террористов, но это всё бесконечной процесс», – добавил Стешин.