Террористическая Украина должна исчезнуть как Ичкерия – Стешин

Владимир Гладков .  
19.04.2023 20:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Единственным адекватным ответом России на устраиваемые укронацистами теракты может быть только полная ликвидация украинского государства, потому что любые другие действия не дадут никакого результата.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственным адекватным ответом России на устраиваемые укронацистами теракты может быть только полная ликвидация украинского...

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«Когда что-то происходит, мы думаем, что должны сразу на это отвечать. Так было после обстрелов Крыма, Брянска, убийства Даши Дугиной. А сейчас нет и Владлена Татарского. А мы даже не понимаем, что такое месть, и как надо мстить», – поинтересовался ведущий.

«Русофобского государства Украина не должно быть на карте. Это единственная месть и возможность сполна рассчитаться за смерти наших товарищей, друзей. Других вариантов нет.

Охота на СБУ, каких-то мелких сошек, которые организовали этот достаточно примитивный теракт, не даст никакого результата», – ответил военкор.

По его словам, Россия должна поступать с Украиной ровно так же, как и с любым другим террористическим государством.

«Хороший пример – как победили ичкерийский терроризм – ликвидировав республику Ичкерия. Нет, можно было долго дуэлировать, накрывать каких-то агентов, раскрывать конспиративные квартиры террористов, но это всё бесконечной процесс», – добавил Стешин.

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