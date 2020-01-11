Террористка из ИГИЛ отделалась в Косово условным сроком

11.01.2020, Москва, Елена Острякова

Суд в Приштине приговорил репатриантку из Сирии Сендре Сфисте к двум годам за участие в террористической организации ИГИЛ.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сфисте является одной из более чем 100 граждан Косово, которые были возвращены из лагерей в Сирии девять месяцев назад. По возвращении она была помещена под домашний арест вместе с 10 другими женщинами, где она ожидала суда.

Сфисте призналась суду, что отправилась в Сирию и предоставила материально-технические услуги своему мужу, который сражался в рядах террористов. Она заявила, что сожалеет о своих действиях и никогда не будет повторять их.

Специальная прокуратура Косово выяснила, что в 2015 году Сфисте выехала из Косово в Скопье в Македонии вместе со своим мужем Артаном Араби. Из Скопье они отправились в Турцию, а затем достигли пункта назначения в Сирии, чтобы присоединиться к ИГИЛ.

Обвинение утверждает, что Сфишта получала ежемесячную плату в размере 200 долларов от ИГИЛ за предоставление материально-технических услуг ее мужу, который «активно участвовал в войнах в качестве члена ИГИЛ».

Согласно данным обвинения, осужденная и ее муж неоднократно меняли место жительства на территориях, контролируемых ИГИЛ, перемещаясь из Сирии в Ирак и наоборот, тех пор пока ИГИЛ не распалось весной 2019 года. Затем они сдались и были депортированы в Косово в апреле 2019 года.

В апреле прошлого года 110 граждан Косово были возвращены из Сирии, в том числе 74 ребенка, 32 женщины и четыре мужчины. Девять детей вернулись без родителей, погибших в боях на Ближнем Востоке.

С 2014 года прокуратура Косово предъявила обвинения в терроризме 119 жителям непризнанной территории, 156 других находятся под следствием. По меньшей мере 400 мусульман Косово оказались в зонах конфликта в Сирии и Ираке, где группировка ИГИЛ пыталась создать исламский халифат. Около 80 из них погибли там.