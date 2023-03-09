Террористка сменит афериста на посту первого заместителя Навального

Скандал разгорелся вокруг письма, направленного руководителям Евросоюза беглыми российскими иноагентами, с просьбой освободить от санкций высший менеджмент «Альфа-групп».

Многие эксперты заявили, что каждая подпись под этим письмом оплачена, передает коррепондент «ПолитНавигатора». Болезненней всего на эти обвинения отреагировал подельник блогера-уголовника Алексея Навального экстремист Леонид Волков. Сначала он заявил, что его подпись под письмом сфальсифицирована, потом – что он подписывал письмо, но осенью прошлого года, чтобы «запустить цепную реакцию раскола в российских элитах», и наконец – покаялся и заявил, что уходит из руководства экстремистской организации ФБК.

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«Я ошибся. Я хочу попросить прощения у всех, чье доверие не оправдал — в первую очередь, конечно, у коллег по руководящим органам ФБК, у сторонников и, разумеется, у Алексея Навального. Больно видеть, как вся эта история используется друзьями Путина всех мастей для того, чтобы оттоптаться на Навальном», – написал Волков в своем ТГ-канале.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак эмоционально осудила навальниста за предателство спонсора.

«Какой же Волков жалкий несчастный нелепый трус, меня даже не презрение не хватает, буквально будто смотрю на раздавленного таракана. Чего стоили все остальные его слова, если он не смог постоять за одно — написанное своею же рукой в графе “подпись”, помня, как Фридман помогал ФБК еще до 24 февраля», – написала она.

А либеральный питербугрский журналист Андрей Окунь считает, что Волков предал дело Навального, подписав письмо в защиту олигарха.

«Я искренне рад тому, что Волков уйдёт с руководящего поста в ФБК, потому что он должен был это сделать ещё два года назад, когда бросил Алексея Навального в тюрьме. Повторюсь, человек, который практически в открытую слил протестное движение в самый критический момент для Навального в феврале 2021, не имеет морального права работать от его имени, и тем более использовать его репутацию, чтобы оправдывать российских олигархов», – пишет Окунь.

Московский политик Никита Ляховецкий полагает, что демонстративная отставка Волкова – просто показуха, и он останется руководить ФБК.

«Ему не привыкать, известная субстанция, как известно, не тонет, а оставшиеся хомячки и не такое хавали, и это проглотят не поморщившись. Другое дело – западные спонсоры, вот их такое поведение может ой как разочаровать», – написал Ляховецкий.

С ним не согласен политолог Сергей Марков. Он полагает, что руководство ФБК теперь перейдет к связанной с британской разведкой Марии Певчих.

«Британский агент Мария Певчих становится главной во всех структурах Алексея Навального, – там много разных фондов. Именно Мария Певчих была организатором странного отравления Навального. Именно Певчих организовывала подтасовку с бутылкой и Новичком. В общем, на смену коррупционерам типа Волкова приходят террористы типа Певчих», – написал Марков.

Журналист RT Максим Кононенко напоминает, что и Волков, и Певчих в свое время приложили усилия к тому, чтобы Навальный попал в тюрьму – и самим пользоваться аккумулированными под его имя ресурсами.

«Но вот, что во всём этом интересно — это кому теперь перейдёт пульт управления. Волков слишком многое отдал для того, чтобы встать у руля. Это ведь он был одним из самых последовательных сторонников возвращения Навального в Россию. Прекрасно понимая при этом (он далеко не глупый человек), что начальника посадят. И посадят надолго. А тут на пятки ему давно уже наступает внезапно возникшая во всей этой истории с устранением начальника Мария Певчих. Деньги, как мы знаем по многочисленным мониторингам криптокошельков, немалые. В общем, мы с вами имеем классическую историю про пауков в банке. Причём в какой (или каком) именно банке — это предмет фантазий для людей с воображением», – написал Кононенко.