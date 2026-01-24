Террористу Буданову на переговорах в ОАЭ прилетел бумеранг

24.01.2026
Символический «бумеранг» прилетел украинскому террористу Кириллу Буданову, который второй день в новом статусе главы Зе-офиса проводит в ОАЭ переговоры с российской делегацией. Именно Буданов ранее любил устраивать убийства и диверсии в России накануне очередной судьбоносной дипломатической встречи. На этот раз всё вышло иначе – русские дроны и ракеты утюжат Киев.

Мэр Виталий Кличко пожаловался, что в результате комбинированного ночного удара России по Киеву без отопления вновь остались 6000 домов (большая часть из них уже дважды подключали после предыдущих атак). Фиксируются перебои с электричеством и водоснабжением.

«Когда консультации в ОАЭ вчера вечером закончились, ночью мы «выключили» часть Мурманской области якобы из-за непогоды, а потом из тьмы (вероятно взлетали с авиабазы Оленья) внезапно появились 6 бомбардировщиков Ту-22М3, которые и дали залп по Киеву ракетами X-22/32 (сбить их «титаны ПВО» не могут), а с другого направления – прилетело 2 «Циркона» (их тоже сбить трудно). «Искандеры» – тоже участвовали. Ну и «Герани» – когда ими управляет человек, они влетят в любую «пробоину», которую и обеспечат ракеты при поражении нужного объекта… Вот такие переговоры – то что нужно!» – радуется донецкий военкор Алексей Акутин.

Его мысль развивает военкор Александр Коц.

«На самом деле, это что-то новенькое. Россия не прекращает удары по энергетике ни во время Давоса, ни во время трехсторонней встрече в Абу-Даби. Обычно как раз Киев предпринимал массированные атаки по нашей критической инфраструктуре под такие переговоры. Как бы подкрепляя свою позицию. А тут мы лишний раз напоминаем тезис, выдвинутый российской стороной в прошлом году – война отдельно, переговоры отдельно», – замечает военкор Александр Коц.

«Изюминкой» стал удар по кондитерской фабрике «Рошен» Петра Порошенко (в списке террористов в РФ). Военкоры утверждают, что в цехах тайно была налажена сборка дронов для ВСУ. Так или иначе, но владелец завода Порошенко регулярно хвастается, что передает закупленное за свои деньги оружие ВСУ. Так что, в любом случае, вражеского олигарха следовало лишить источника дохода.

«От прямого попадания «Шахеда» были повреждены производственные цеха кондитерской фабрики «Рошен», что является основным из крупнейших налогоплательщиков Киева… Россия осуществляет геноцид против мирного населения и должна быть наказана», – стенает депутат Верховной рады военная преступница Ирина Геращенко, ранее издевавшаяся над русскими политзаключенными.

Укро-СМИ публикуют фото палаток, которые разбивают киевляне, ночующие в метро, использующемся как бомбоубежище.

Это не «геноцид», а всего лишь воспитательные меры для украинцев, замечает публицист Андрей Ваджра, покинувший Киев после переворота 2014 года.

«Страдают? Это точно? Страдали дончане, когда под непрерывными обстрелами ВСУ, без воды и тепла, без медикаментов и продуктов питания, массово хоронили во дворах своих домов, завернув в простыни, погибших соседей. А в это время киевляне жили спокойно и счастливо, волонтеря, выплачивая военный налог, донатя ВСУ и дружно хохоча над «даунбассами», «ватниками» и «колорадами».

Украинцев просто лишили привычного комфорта. Не более. До страданий им пока еще далеко. А если хотите вернуть комфорт, то объявите полную и безоговорочную капитуляцию. Украинская капитуляция прекратит все украинские мучения. Или вы против капитуляции?

Ни понимания, ни раскаянья, ни покаяния! А это значит, что украинский ад продолжится», – пишет Ваджра.

