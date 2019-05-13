Террористы ИГИЛ могут быть задействованы для новой резни сербов в Косово

13.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Если новый виток кризиса вокруг незаконно отторгнутого от Сербии края Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты, пока что отвергающие любые компромиссы с Белградом, могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Об этом говорится в докладе, подготовленном ведущими российскими экспертами специализирующимися на проблематике стран бывшей Югославии. Среди авторов – экс-глава Балканской группы РИСИ Никита Бондарев, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, заместитель декана факультета мировой политики НИУ ВШЭ Екатерина Энтина и другие. Документ опубликован на портале «Балканист.Ру», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отмечается в аналитической записке, собственных сил у самопровозглашенной республики Косово не хватит для того, чтобы провести наступательную операцию.

Реальная численность «обстрелянных» албанских резервистов, доступных для мобилизации, составляет от 5 до 8 тыс. человек. Основной же ударной силой косовских албанцев является полицейский спецназ (Regional Operational Support Unit – ROSU), численность которого может достигать до 1,2 тысяч человек. Они имеют хорошую подготовку, вооружение и транспорт, а также способны быстро перемещаться в любую точку.

В то же время, на севере Косово распространена сеть добровольных сотрудников и агентов сербской государственной безопасности, которые также могут выть вовлечены в вероятный конфликт.

«В случае прямого военного конфликта косовских албанцев и косовских сербов албанцам приходится рассчитывать только на ROSU, косовским сербам – на помощь Белграда. Собственных сил косовских сербов, вероятно, хватит на то, чтобы перекрыть и блокировать дороги на стратегически важных участках и удерживать эти баррикады. Данный сценарий мы имели возможность неоднократно наблюдать в последние 12-15 лет. От прямого столкновения с албанцами косовские сербы, вероятнее всего, будут уклоняться», – говорится в докладе.

Однако, как отмечают авторы, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, албанским властям Косово не обязательно прибегать к прямым военным действиям – в качестве своих помощников они могут использовать мигрантов с Ближнего Востока из числа боевиков ИГИЛ, устроив их руками провокацию.

«Примерный вариант развития событий: на первом этапе игиловцы захватывают некоторые стратегически важные объекты на севере Косово, в том числе и гражданские, причем сразу же начинают терроризировать местное население; на втором этапе на север края вводятся части ROSU, но не как захватчики, а как миротворцы, репрессивные меры со стороны ROSU применяются как против игиловцев, так и против сербов, вооружившихся против захватчиков; истинная цель операции – под предлогом подавления очагов вооруженного конфликта сербов с боевиками ИГИЛ бойцы ROSU захватывают не только ГЭС, ТЭЦ и металлургический комбинат, но и все пограничные переходы между Сербией и Косово; международное сообщество полностью легитимизирует действия албанского спецназа и категорически запрещает армии Сербии вмешиваться в ситуацию; результат – север Косово полностью отрезан от Сербии, причем обвинить албанцев в самоуправстве и нарушении резолюции ООН формально невозможно», – говорится в докладе.

При этом, эксперты отмечают, что данный сценарий является маловероятным, поскольку содержит слишком много допущений, но его нельзя игнорировать в контексте непредсказуемой балканской повестки.