«Террористы из ЛНР”: что еще придумает Порошенко, чтобы сорвать выборы?

25.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские спецслужбы готовят ряд диверсионно-террористических актов на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей с целью срыва президентских выборов.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Согласно документу, переданному в МГБ ЛНР от источника в силовых структурах Украины, Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях обязывает начальника главного управления Нацполиции Украины в Луганской области обеспечить с 27 марта 2019 года введение комендантского часа и подавать списки задержанных за его нарушение лиц в СБУ», – сообщила Евгения Любенко.

Она также добавила, что по информации источника, комендантский час вводится для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов.

«Среди задержанных за его нарушение сотрудники СБУ отберут жителей Луганской Народной Республики, которых обвинят в терроризме», – предупредила представитель МГБ.

В заключение Любенко призвала жителей ЛНР, которые планируют находиться в данное время на территории Луганщины, быть бдительными и осторожными.