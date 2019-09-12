Террористы обзаводятся недвижимостью в Киеве

12.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Вернувшиеся в рамках обмена между Россией и Украиной террористы Олег Сенцов, Александр Кольченко, Артур Панов и Владимир Балух получат квартиры в Киеве и по 100 тысяч гривен «компенсации».

Об этом Артур Панов сообщил в интервью киевской интерне-газете «Страна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам террориста, военные моряки, которые также вернулись на Украину, уже стали владельцами недвижимости в Одессе.

«Разовую помощь должны получить все, кто вернулся – 100 тысяч гривен. И четверо человек получат квартиры в Киеве. Сенцов, Кольченко, Балух и я – те, кто сказал, что хочет остаться жить в Киеве. Моряки уже получили двухкомнатные квартиры в Одессе», – заявил Панов.