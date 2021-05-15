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15.05.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Ближний Восток, Дзен, Политика, Россия, Сирия
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Террористы похитили мирных жителей восточной Сирии

Курдские боевики похитили несколько десятков жителей восточной Сирии под предлогом «контртеррористической операции». Проамериканские бандформирования...

Курдские боевики похитили несколько десятков жителей восточной Сирии под предлогом «контртеррористической операции». Проамериканские бандформирования напали на несколько десятков домов в городах Аш-Шухейль и Аз-Зур.

Налет продолжался всю ночь. 44 местных жителя были захвачены и увезены в неизвестном направлении, пишет SANA.

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По данным источников, это не первый налет боевиков на дома местного арабского населения. Курдские боевики регулярно устраивают «контртеррористические операции» по приказу США. Однако в результате этих действий количество нападений, которые совершают «спящие ячейки» боевиков ИГ в восточной Сирии не становится меньше. Главная цель этих акций — захват молодых людей для принудительной военной службы, пишет «Политонлайн».

На оккупированном американцами и подконтрольными им группировками востоке Дейр эз-Зора осуществляется незаконная добыча нефти. Террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ), влившиеся в ряды курдских бандформирований, охраняют объекты и сопровождают конвои, которые вывозят нефть в Ирак.

Доказательства связей между боевиков ИГ и курдами неоднократно попадали в СМИ. Укрепившись под защитой США, террористы делают вылазки на территории, контролируемые правительством страны. В последнее время количество таких налетов значительно возросло. Эксперты связывают это с сообщениями в арабских СМИ, согласно которым с правого берега Евфрата были выведены бойцы российской «ЧВК Вагнера».

«Вагнеровцы» сыграли ключевую роль в разгроме «Исламского государства» в 2016-2017 годах, первыми войдя в древнюю Пальмиру и разорвав блокаду Дейр эз-Зора. Российские бойцы наводили ужас на джихадистов, и после того как они ушли, в районе Дейр-эз-Зора и Меядина образовался вакуум безопасности, чем пользуются террористы.

Источник фото: Федеральное агентство новостей – Кирилл Оттер.


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