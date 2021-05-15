Террористы похитили мирных жителей восточной Сирии

15.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Курдские боевики похитили несколько десятков жителей восточной Сирии под предлогом «контртеррористической операции». Проамериканские бандформирования напали на несколько десятков домов в городах Аш-Шухейль и Аз-Зур.

Налет продолжался всю ночь. 44 местных жителя были захвачены и увезены в неизвестном направлении, пишет SANA.

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По данным источников, это не первый налет боевиков на дома местного арабского населения. Курдские боевики регулярно устраивают «контртеррористические операции» по приказу США. Однако в результате этих действий количество нападений, которые совершают «спящие ячейки» боевиков ИГ в восточной Сирии не становится меньше. Главная цель этих акций — захват молодых людей для принудительной военной службы, пишет «Политонлайн».

На оккупированном американцами и подконтрольными им группировками востоке Дейр эз-Зора осуществляется незаконная добыча нефти. Террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ), влившиеся в ряды курдских бандформирований, охраняют объекты и сопровождают конвои, которые вывозят нефть в Ирак.

Доказательства связей между боевиков ИГ и курдами неоднократно попадали в СМИ. Укрепившись под защитой США, террористы делают вылазки на территории, контролируемые правительством страны. В последнее время количество таких налетов значительно возросло. Эксперты связывают это с сообщениями в арабских СМИ, согласно которым с правого берега Евфрата были выведены бойцы российской «ЧВК Вагнера».

«Вагнеровцы» сыграли ключевую роль в разгроме «Исламского государства» в 2016-2017 годах, первыми войдя в древнюю Пальмиру и разорвав блокаду Дейр эз-Зора. Российские бойцы наводили ужас на джихадистов, и после того как они ушли, в районе Дейр-эз-Зора и Меядина образовался вакуум безопасности, чем пользуются террористы.

Источник фото: Федеральное агентство новостей – Кирилл Оттер.