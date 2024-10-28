«Террористы сами виноваты» – в Израиле нашли способ оправдать обстрелы мирного населения

Константин Серпилин.  
28.10.2024 20:57
  (Мск) , Тель-Авив
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Ближний Восток, Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Любые жертвы среди мирного населения якобы можно оправдать, если «заранее» предупредить, по какому району будут наноситься удары.

Об этом в интервью израильскому интернет-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Любые жертвы среди мирного населения якобы можно оправдать, если «заранее» предупредить, по какому району...

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«В газетах написали, что была жестокая бомбардировка Бейрута. Уничтожены шесть домов. Эти шесть домов заранее были определены. Мы не бомбим вслепую, не проводим каких-то ковровых бомбардировок, как это пытаются представить какие-то пропагандисты.

Мы целенаправленно говорим: под этим домом в подвале стоят ракеты, и мы их уничтожим. И если вы хотите жить – уйдите. Это мы делаем», – сказал Кедми.

«По международным законам, если кто располагает военные позиции, террористические штабы среди гражданского населения – вот это является международным преступлением. Они виноваты в том, что гибнут мирные жители. Они прикрываются мирными жителями.

Никто не будет идти на то, что если они прикрываются мирными жителями, мы оставим их ракеты, которыми они обстреливают Израиль каждый день», – добавил он.

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