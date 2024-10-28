«Террористы сами виноваты» – в Израиле нашли способ оправдать обстрелы мирного населения
Любые жертвы среди мирного населения якобы можно оправдать, если «заранее» предупредить, по какому району будут наноситься удары.
Об этом в интервью израильскому интернет-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В газетах написали, что была жестокая бомбардировка Бейрута. Уничтожены шесть домов. Эти шесть домов заранее были определены. Мы не бомбим вслепую, не проводим каких-то ковровых бомбардировок, как это пытаются представить какие-то пропагандисты.
Мы целенаправленно говорим: под этим домом в подвале стоят ракеты, и мы их уничтожим. И если вы хотите жить – уйдите. Это мы делаем», – сказал Кедми.
«По международным законам, если кто располагает военные позиции, террористические штабы среди гражданского населения – вот это является международным преступлением. Они виноваты в том, что гибнут мирные жители. Они прикрываются мирными жителями.
Никто не будет идти на то, что если они прикрываются мирными жителями, мы оставим их ракеты, которыми они обстреливают Израиль каждый день», – добавил он.
Спасибо!
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