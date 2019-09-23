Террористы в Косово прячут сотни тысяч «стволов»

23.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

На территории захваченного албанскими сепаратистами Косово скрывается более 250 тысяч единиц нелегального оружия, оставшегося от террористической «Освободительной армии».

Такие данные подтвердило местное «МВД».

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«Согласно статистических данных, сегодня граждане Косово имеют около 250 тысяч единиц нелегального оружия», – говорится в сообщении. Силовики при этом отмечают, что за последнее время число нелегальных «стволов» сократилось примерно на 100 тысяч единиц.

Комментируя данную информацию, подполковник сербской контрразведки Любан Каран подчеркнул, что террористическая «ОАК» расформирована, но не разоружена.

«Как и на многие другие вопросы, международное сообщество здесь смотрит «сквозь пальцы». Большая часть оружия находится в подпольных складах. Оно может представлять потенциальную опасность для сербов на севере края, потому что скрыто, до сигнала вновь употребить во время албанской оккупации всех регионов Косово. Вместо уменьшения рисков для сербов со временем они увеличиваются. Это происходит из-за возвращения значительного числа бойцов ИГИЛ из зон конфликта, которые хорошо обучены, у них нет моральных принципов, и они мотивированы применить оружие тут», – заявил Каран.

Генерал-майор сербской армии в отставке Божидар Делич полагает, что «МВД» Косово занижает масштабы распространения нелегального оружия.

«Это оружие представляет большую опасность для сербов в крае. Это общеизвестный факт, что албанцами легко манипулировать и подстрекать их к нападению. Достаточно вспомнить 2004 год. Об этом должна подумать власть в Сербии и предупредить силы КФОР, а также международной миссии ООН в крае, потому что наших сил в данном вопросе недостаточно для защиты сербов в Косово», – сообщил генерал.