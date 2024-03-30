Террористы врали на допросе, у них были сообщники в «Крокусе»

Террористическая атака на «Крокус сити холл» планировалась и корректировалась издалека, а ее исполнители имеют боевой опыт и действовали сообща. Масштаб пожара говорит о подготовке горючей жидкости внутри концертного зала и наличии сообщников среди персонала комплекса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во-первых, тезисы насчёт того, что террористы не говорили по-русски, весьма спорны. То, что он пошёл в отказ – это работа на публику. Нельзя сейчас верить дословно всему, что они говорят, что им полмиллиона давали – это всё элементы, которые они заранее подготовили. Второй момент – для того, чтобы убивать не защищённых людей, не оказывающих сопротивление, не надо какие-то особые тактические навыки и приёмы знать. Автомат Калашникова – это устройство, которое было предназначено в случае мобилизации для абсолютно широких слоев населения, никогда не державших в руках оружие. Это подтверждает опыт его использования по всему миру, когда негры и аборигены, которые даже читать не умеют, спокойно с ним обращаются», – подчеркнул в эфире «Крым 24» автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

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Ветеран боевых действий, председатель Севастопольской организации ветеранов «Спецназ «Русь» Андрей Кудрявцев указал на то, что нападавшие не только расстреливали людей, но и добивали раненных холодным оружием.

«Они были под воздействием каких-то наркотических средств – одно дело стрелять в вооружённого человека, другое дело холоднокровно расстреливать безоружных граждан. То, как они действовали, как взаимодействовали между собой, однозначно наталкивает на мысль, что люди не впервые держали оружие, участвовали в боевых действиях, морально и психологически были готовы производить бойню», – указал специалист.

Подполковник запаса ФСО Василий Кашканов обратил внимание на слаженность действий нападавших, которые действовали четко по методичке.

«Неоспоримый факт: люди действовали по чёткой по программе. Показали кадры одного из допросов. Задержанный утверждал, что действовал один, его как-то, где-то по телеграмму завербовали, и ни с кем из группы он не был знаком. Но люди действовали чётко по программе. Так как они расстреливали людей – это был метод загона, они его отрабатывали, и не могли быть не связаны друг с другом. Поэтому это вся легенда, которая не выдерживает никакой критики. Более того, они чётко рассчитали время прибытия оперативной службы, они знали, куда идти, как и всё остальное», – указал он.

По словам специалиста, чтобы устроить масштабный пожар не достаточно принести с собой пару бутылок с зажигательной смесью – должны были быть закладки, причем это могли быть просто антисептики, складированные в нужном месте.

«Моё мнение теракт планировался издалека, и, скорее всего, он и управлялся издалека. И были пособники изнутри, которых спецслужбы ещё должны определить. Потому что там слишком много моментов указывают на то, что эти 5 человек – это не вся группа», – подытожил эксперт.