Терроризировавший Одессу нацист-убийца отправляется за решетку

23.02.2021, Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Несмотря на то, что 23 февраля давно стало на Украине не праздником, а подсудным делом, адекватная общественность сегодня ликует — убийца-провокатор Сергей Стерненко получил семь лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Причем, если со стороны украинского правосудия это не просто кость, разово брошенная миллионам возмущенных, Стерненко лишится и половины имущества, и, если Фемида будет также беспристрастна и справедлива, то продолжит оставаться за решеткой еще дольше.

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Итак, сегодня Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении и пытках депутата, экс-руководителя районной организации пророссийской партии «Родина» Сергея Щербича. Бывшего правосека осудили сразу по трем статьям Уголовного кодекса — разбой, незаконное обращение с оружием и похищение человека, и приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

«Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью и порядкам, царившим в стране в последние семь лет… Приговор постановлен вопреки тотальному сопротивлению пропагандистких СМИ, финансируемых из-за рубежа организаций, политиков и чиновников партий Майдана и прочего отребья. Это первый из трех предстоящих приговоров. В ближайшее время ожидаем процессуального завершения еще по двум обвинительным актам — умышленному убийству и обороту наркотиков», — заявил юрист и правозащитник Андрей Портнов.

Прямо в суде Стерненко был взят под стражу, однако вывезти его в СИЗО не давали националисты «на чолi» с Ульяной Супрун, как сообщили «патриотичные» СМИ.

Накануне вынесения приговора Стерненко обратился к своей группе поддержки с просьбой прибыть к одесскому суду. Готовым это сделать он пообещал оплатить бензин и билеты в обе стороны. Как сообщил в Фейсбуке его подельник Демьян Ганул, также вербовавший людей для беспорядков у суда, «полиция применила в отношении заблокировавших выезд патриотов слезоточивый газ и силу». Также к месту событий прибыл «Беркут» и есть задержанные.

Интересно, что перед судом сам Стерненко был настроен оптимистично, или, по крайней мере, делал такой вид, периодически сообщая в соцсетях «мы их всех сделаем» и т.п. И этому настрою можно найти объяснение.

Как сообщил telegram-канал «Легитимный», «будет решение апелляционного суда, который заменит активисту-радикалу 7 лет на более «мягкий» приговор. Это все условный месседж от власти, которая поднимает ставки в торгах, а также им необходимо было сместить на время акцент, что Зе-власть зачищает только условную оппозицию (Шария и т. д.). Теперь они смело пару дней могут на всех эфирах рассказывать, что все, кто виновен сядут, нет избирательного подхода. Технологически это называется пустить пыль в глаза».

С другой стороны, как мы неоднократно писали, Стерненко со своей сектой реально выбился из-под контроля и может быть неудобен Зе-команде, как наследие Порошенко, позорящее Украину перед Европой. Но также его могут использовать как «материал на убой» и «борца за национальную идею» при смене нынешней власти.

Согласно последнему сообщению Ганула, Стерненко все-таки удалось вывезти в СИЗО.

«Чтоб вы все сдохли!», — отреагировала на происходящее гражданская жена Стерненко. И вам, как говорится, того же желаем.