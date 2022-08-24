Терроризм на конвейере. В Запорожской области взорвали очередного пророссийского чиновника

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Новости Украины

В результате взрыва автомобиля погиб глава пророссийской ВГА в Михайловке Запорожской области Иван Сушко.

Об этом сообщают местные СМИ.

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«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался», – сообщил член главного совета пророссийской Запорожской ВГА Владимир Рогов.

Украинские официальные лица и пропагандисты уже радуются гибели чиновника.

«Взорвали машину гауляйтера Михайловки (Запорожская область) Ивана Сушко. Он погиб. Так проходит День Независимости, когда ты коллаборант и гауляйтер», – написал в своем блоге скандальный нардеп-одессит от партии “Евросолидарность” Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Воодушевлен убийством и бывший боевик «Азова» и экс-нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук, обьявивший теракт делом рук неких «украинских партизан» – этим эвфемизмом в Киеве называют специально подготовленные ДРГ СБУ и военной разведки, терроризирующие население неподконтрольных Украине территорий.

«В оккупированной Михайловке в Запорожье взорвали «мэра»-тамаду Сушко.Утром 24 августа во временно оккупированном российскими войсками поселке Михайловка Запорожской области был взорван автомобиль, в котором ехал «гауляйтер» Иван Сушко. Бывший тамада, согласившийся на сотрудничество с врагом и возглавивший оккупационную «администрацию», погиб. По данным наших источников, подрыв был произведен около 8 часов утра 24 августа. По идее, за его организацией стоят украинские партизаны», – написал Мосийчук в своем блоге.

Злорадствует и нардеп от Днепропетровщины Максим Бужанский:

“Сказано ж было, Згинуть наші вороженьки, а коллаборант Сушко из Михайловки не поверил. Так и умер, ничего и не поняв”, – написал он в соцсети.

Донецкий блогер Игорь Гомольский считает, что случившееся должно стать поводом к обьявлению Украины «государством-террористом».

«Ещё вчера государство-террорист заламывало руки, доказывая, что девочку в Подмосковье убило ФСБ. Но людоед, как известно, не может удержаться от соблазна, когда видит живую плоть. На то и людоед он», – написал Гомольский.

С Гомольским согласен и российский политолог Сергей Марков.

«Утро дня независимости, украинские спецслужбы провели два удачных теракта. Взорвали гражданское лицо, главу администрации села Михайловское в Запорожской области. И подожгли гражданское здание, администрацию Орловской области. Нет никаких сомнений, что нынешнее марионеточное государство Украины является террористическим и его необходимо нейтрализовать», – считает Марков.