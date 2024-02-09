Украине нужно активно готовиться к «ассиметричной войне», однако это не отменяет того, что, несмотря на все технологии, «перемогу» добыть получится только в прямом бою.

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат «Слуги народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал, что Москва делает ставку на этот год как на решающий.

«Если мы будем воевать лоб в лоб, естественно, мы закончимся раньше, чем РФ. У них мобилизационного резерва в том формате, в каком они сейчас воюют, хватит до 2030 года. Нам не хватит. Военного резерва – техники, вооружений, с такими темпами ещё на пару лет им хватит. Но всё это не может работать без экономики, которая ухудшается, и они это понимают. По моему мнению, они делают ставку сейчас на 2024 год – как если не критический, то решающий. И они точно это будут продолжать до выборов в США, причём, не то чтобы делая ставку на Трампа, а на дестабилизацию после выборов, потому что, скорее всего, будет маленький разрыв. Понимая их стратегию и их подходы, а также понимая наши ресурсы, мы должны быть ассиметричными», – вещал Чернев.

Бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3 ОШБ майор ВСУ, нацист и власовец Максим Жорин сказал, что экономика это хорошо, и, несомненно, развивать технологии нужно, однако всё равно «перемога» решится на земле.

«Тупика не будет, в любом случае будет какой-то результат. Я абсолютно не верю, что Россия будет уничтожена экономически, я верю только в то, что Россия может быть уничтожена на поле боя. Конечно, это комплексом, в который должны входить не только боевые действия, но и политические, дипломатические, экономические и так далее. Однако не будет так, что на поле боя не останется человека. Клочок земли принадлежит только тем, чей человек на нём стоит. Чей бы танк ни стоял, чей бы робот на нём ни был, чья б ракета в него ни прилетала, это не его земля, пока там не стоит чей-то человек. Как только на этой земле стоит украинец, это украинская земля», – трепался Жорин.