«Терроризм не поможет»: Россия может быть уничтожена только на поле боя – экс-командир «Азова»

Вадим Москаленко.  
09.02.2024 22:53
  (Мск) , Киев
Просмотров: 413
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине нужно активно готовиться к «ассиметричной войне», однако это не отменяет того, что, несмотря на все технологии, «перемогу» добыть получится только в прямом бою.

Об этом говорили участники эфира на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно активно готовиться к «ассиметричной войне», однако это не отменяет того, что, несмотря...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Депутат «Слуги народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал, что Москва делает ставку на этот год как на решающий.

«Если мы будем воевать лоб в лоб, естественно, мы закончимся раньше, чем РФ. У них мобилизационного резерва в том формате, в каком они сейчас воюют, хватит до 2030 года. Нам не хватит. Военного резерва – техники, вооружений, с такими темпами ещё на пару лет им хватит. Но всё это не может работать без экономики, которая ухудшается, и они это понимают.

По моему мнению, они делают ставку сейчас на 2024 год – как если не критический, то решающий. И они точно это будут продолжать до выборов в США, причём, не то чтобы делая ставку на Трампа, а на дестабилизацию после выборов, потому что, скорее всего, будет маленький разрыв. Понимая их стратегию и их подходы, а также понимая наши ресурсы, мы должны быть ассиметричными», – вещал Чернев.

Бывший командир запрещённого в РФ «Азова», а ныне замком 3 ОШБ майор ВСУ, нацист и власовец Максим Жорин сказал, что экономика это хорошо, и, несомненно, развивать технологии нужно, однако всё равно «перемога» решится на земле.

«Тупика не будет, в любом случае будет какой-то результат. Я абсолютно не верю, что Россия будет уничтожена экономически, я верю только в то, что Россия может быть уничтожена на поле боя. Конечно, это комплексом, в который должны входить не только боевые действия, но и политические, дипломатические, экономические и так далее.

Однако не будет так, что на поле боя не останется человека. Клочок земли принадлежит только тем, чей человек на нём стоит. Чей бы танк ни стоял, чей бы робот на нём ни был, чья б ракета в него ни прилетала, это не его земля, пока там не стоит чей-то человек. Как только на этой земле стоит украинец, это украинская земля», – трепался Жорин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть