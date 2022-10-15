Терроризм у украинцев в крови – Суздальцев

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Новости Украины

Украинцы, не имея опыта государственности, в конце-концов скатились к своему естественному состоянию – страны расцветающего этнического национализма, где приветствуются внесудебные разбирательства и убийства, терроризм и искренняя вера в собственную исключительность.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понять суть этого государства. Обратите внимание, какие традиции: от 2014 года совершенно законно убивать людей, это даже никто не расследует, это нормально. Традиция внесудебных разборок – бросать людей в мусорные ящики, сайт «Миротворец» работает. Государство не то что криминальное, оно коррупционное. То есть структуры, которые есть в любом нормальном государстве, законами обеспечивается, институтами и так далее, то это держится на коррупции. Если эти хрящики коррупции убрать, государства не будет. Поразительная вещь, это – база. Потом, традиции. Никогда не было своей государственности. Традиции этого казачества. Это засады, удары в спину, нож в спину, это теракт, как мы бы сейчас сказали, это набег. Гайдамаки – набежали, хватанули и убежали. Это считалось хорошо, подавалось как «молодцы», «военная хитрость» УПА – это этнический национализм. Это значит можно против врага делать всё. То есть никакой нравственности или речи о гуманитарных вещах – это просто выкидывается. Восемь лет можно бомбить города, со своими гражданами, кстати, это нормально», – сказал эксперт.

Он привёл конкретный пример поведения населения такого государства.

«Посмотрите, два дня танцует и поёт Киев и Украина, потому что подорвали Крымский мост, а потом полтора дня долбим ракетами – «а нас за шо?» Они искренне не понимают этого. Почему? Это этнический национализм – мы мусор, белорусы, кстати, мусор, вот так это. Не люди мы! Отсюда этот терроризм воспринимается населением как хорошо. Это нормальная борьба. То есть эта слабостью государства не считается, у них не было этого государства. Поэтому против нас открыта такая совершенно дикая террористическая война», – заключил Суздальцев.