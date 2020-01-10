Теряем Крым! Чубаров призвал меджлисовцев срочно потребовать у Зеленского деньги на пропаганду

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киевским властям необходимо изыскать средства на дополнительное финансирование Меджлиса, «сохраняющего национальную идентичность» крымских татар и ведущего антироссийскую пропаганду на международных площадках.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Оккупационная власть делает все, чтобы уничтожить признаки нашей национальной идентичности. Про широкий план пропаганды я вам рассказывать не буду, вы и так все знаете.

Если так все делается оккупационными властями, начиная с детских садиков, школьных программ, телевидения, то понятно, что необходимы наши действия, чтобы людям помогать сохранять свою национальную идентичность. Я хочу обратить на это внимание.

Сегодня оккупационная власть в Крыму делает все, чтобы вопрос Крыма исчез из международной повестки дня. Здесь тоже не буду это расшифровывать, и так все понятно. Наша международная деятельность должна быть не просто так.

Много форм, которые мы используем, они себя оправдали, но где-то мы, возможно, не дорабатываем, и необходимо искать какие-то новые форматы, чтобы достучаться до сознания людей, которые уже заняты совсем иными проблемами. Это требует и некой финансовой поддержки, особенно в деятельности на международных площадках.

Необходимо не стесняться ставить вопрос перед Офисом президента о том, чтобы искали статьи расходов для общественных организаций, для определенных людей влияния, чтобы их использовать на этих международных площадках», – с тревогой подытожил религиозный экстремист.