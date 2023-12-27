«Теряем позиции на фронте» – в Киеве советуют не радоваться поражению «Новочеркасска»

Вадим Москаленко.  
27.12.2023 22:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Поражение корабля «Новочеркасск» не несёт для Украины никакого военного смысла и является чисто пропагандистской акцией по отвлечению внимания от поражений на фронте.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поражение корабля «Новочеркасск» не несёт для Украины никакого военного смысла и является чисто пропагандистской...

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«Если говорить об уничтожении десантного корабля «Новочеркасск» – это серьёзный факт, подтверждающий, что силы на сопротивление у Украины есть. Но пока это больше расчёт на медийный эффект, который должен перебить эффект от того, что Украина оставила Марьинку.

Это разовая морская операция, она касается отдельного десантного корабля. Но она не свидетельствует о господстве на Чёрном море Украины. И она не является подтверждением усиления сухопутных возможностей Украины, а стало быть…», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что катастрофическая для Украины ситуация на фронте не изменилась.

«Если говорить в целом о ситуации на линии фронта, то радоваться пока рано.

Мы теряем позиции на южнодонецком направлении, это серьёзная вещь. Надо отложить в сторону радости по поводу уничтожения корабля – да, это успех, но надо сосредоточить внимание на ситуации на линии фронта. Там ситуация будет развиваться не совсем в нашу пользу», – подытожил политолог.

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