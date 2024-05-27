Теряя легитимность, Пашинян грозит Армянской церкви репрессиями

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Никол Пашинян разбудил своей компрадорской деятельностью массовые протестные силы, что было продемонстрировано на воскресном митинге в Ереване, где собралось боле 100 тысяч армян, выступивших уже не просто против «делимитации» границ в пользу Азербайджана, а с требованием его отставки и создания нового правительства.

Как проходил митинг и каковы будут возможные последствия? Ответ на этот вопрос искал международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Примечательно, что в качестве кандидата на пост главы кабинета министров был провозглашён на митинге архиепископ Баграт Галстанян, глава движения «Тавуш во имя Родины». К тому же он еще и получил разрешение Католикоса всех армян Гарегина II на приостановление своего духовного служения и благословление на ведение политической борьбы в целях спасения страны.

Затем стотысячная толпа направилась к правительственным дачам, но встретив на подходах к резиденции Пашиняна большие отряды полиции и ОМОНа развернулась по призыву архиепископа и прошествовала обратно на центральную площадь, показав всю свою мощь.

В качестве главных пунктов программы будущего правительства на митинге выдвинуты лозунги преодоления партийных и групповых интересов через продвижение общественного единства на основе справедливости, осуществления внешней политики, направленной на «замораживание» текущего конфликта с Азербайджаном и проведение немедленных выборов в стране.

На ближайшие дни назначены массовые перекрытия дорог по всей стране. Уже с утра понедельника люди должны заблокировать все транспортные артерии, кроме тех, что ведут к пострадавшим от недавнего наводнения регионам Лори и Тавуш. Целью акций неповиновения является лишение возможности высшим государственным служащим добраться до своих кабинетов.

Так как главным организатором и духовным лидером кампании фактически выступила Армянская апостольская церковь, то она тут же встретила угрозы со стороны власти и либеральной правящей группировки. Несколько дней назад Никол Пашинян уже назвал её на заседании парламента «агентом влияния», пообещав разобраться с ней в ближайшие месяцы, фактически анонсировав проведение репрессий.

Любитель исторических сравнений, Пашинян недвусмысленно напомнил, что первые иерархи ездили в раннем средневековье в византийскую Кесарию, где получали благословление от православных патриархов, становясь тем самым агентурой Константинополя в Армении. Фактически этим он обвинил нынешнюю церковь в прямых связях с Кремлём.

Более того, в своём пятничном вечернем выступлении, как утверждает осведомлённое из своих источников издание «Жоговурд», Никол Пашинян как раз собирался объявить чрезвычайное военное положение и запретить проведение воскресного митинга в Ереване с арестом главных лидеров движения, но в последний момент отказался от этой затеи.

В итоге он свёл свою речь на центральном телевидении к обычным сравнениям между «реальной» и «исторической» Армении и к тому, что процесс делимитации является бесповоротным. Премьер объявил о том, что теперь пограничные войска заняли новые участки вдоль села Беркабер и сел Воскепар и Баганис, фактически оставив прежние укрепрайоны.

Естественно, что такие новости не прибавили Пашиняну популярности, с чем он столкнулся непосредственно в селе Киранц в Тавушской области, куда полетел на вертолёте на следующий день в субботу, чтобы самому проследить как прошла делимитация. Местные жители в итоге попросту не пустили его на порог, когда он попытался зайти в частные домостроения.

Фиаско, которое было растиражировано местными СМИ и социальными сетями, еще больше подорвало авторитет премьера и правящей партии. На этом фоне очевидно, что действующая власть теряет поддержку среди общественности прямо на глазах, лишаясь остатков своей легитимности.

Очевидно, что народные массы уже устали от правления Пашиняна, от постоянной сдачи территорий, от заигрывания с Турцией, от переписывания отечественной истории с отказом от геноцида армянского народа в Османской империи, показав ему в воскресенье, что они вовсе не хотят отказываться от «исторической» Армении в пользу мифической «реальной» на услужении англосаксов.

Взойдя на трон в результате уличных митингов в качестве «народного премьера» во время «бархатной» революции 2018 года, Пашинян сейчас реально рискует потерять приобретённую власть так же посредством протестных выступлений, возглавляемых теперь уже не просто беззубой оппозицией, а самой церковью.

Ведь еще в субботу священнослужители организовали и провели масштабное паломничество в Татевском монастыре при поддержке нескольких десятков общественных организаций. В главном монастырском соборе Святых Петра и Павла участники акции вознесли молитвы в поддержку карабахских пленных и Рубена Варданяна, находящихся сейчас в азербайджанском заключении.

И в проповеди архиепископа Вазгена Мирзаханяна прозвучал чёткий посыл о необходимости консолидации и сплочения всех здоровых сил народа для защиты страны и возвращения всех удерживаемых Баку лиц, которые были фактически преданы и брошены официальным Ереваном.

«Татев — это воплощение армянского духовного и национально-освободительного возрождения. Сегодня нам крайне необходимо черпать вдохновение и силы в наших национальных и духовных истоках, чтобы возродиться вновь. Для восстановления поруганного национального достоинства и разрыва порочного круга отчаяния и разочарований жизненно важно немедленно вернуть на родину наших пленных, томящихся в бакинских застенках», — провозгласил Мирзаханян.

И это паломничество стало наглядной политической демонстрацией протеста, тем более, что она была приурочена ко дню рождения Рубена Варданяна, который с 2008 года приложил руку к восстановлению храмового комплекса и всего района, вдохнув жизнь в Татев и соседний Сюник.

Теперь в ближайшее время многое будет зависеть от успеха развития кампании мирного неповиновения в столице и на местах.

Но одно уже очевидно, что все надежды окружения премьера на то, что протесты выдохнутся сами по себе с момента первого митинга 9 мая, не оправдались. Более того, воскресное выступление в Ереване показало многократное увеличение численности демонстрантов.

Получив теперь своего лидера и кандидаты в премьеры, движение действительно имеет все шансы набрать необходимую критическую массу и переломить ситуацию.