«Теряющие мировое лидерство США хватаются за ядерную соломинку» – аналитик

20.10.2021 10:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов

На фоне ухудшения дипломатических отношений между Россией и НАТО Североатлантический альянс организовал в Южной Европе масштабные маневры Steadfast Noon 2021 («Стойкий полдень – 2021»), цель которых «обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Независимая газета».

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«Альянс сообщает, что это «рутинные» ежегодные маневры, но в экспертном сообществе учения оцениваются как важные и секретные, поскольку на них будет «отработан сценарий ядерной войны, а именно применение американских ядерных бомб типа B61», хранящихся в арсеналах во многих странах ЕС и в Турции», – пишет издание.

Отмечается, что сколько ядерных боеприпасов хранит Пентагон у союзников по альянсу, неизвестно, поскольку учет тактического ядерного оружия международными договорами не прописан, но в СМИ речь идет о 100 — 200 единицах.

В свою очередь начальник отдела стратегического сдерживания и ядерной интеграции авиакомандования США подполковник Дэниел Джексон рассказал, что в сентябре — октябре проведены испытания применения тактического ядерного оружия на малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Военный эксперт Александр Хроленко считает, что испытанные американцами боеприпасы и начавшиеся учения Steadfast Noon 2021 связаны с заменой и апробацией новых модификаций В61-12 на самолетах НАТО.

«Известно, что в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции хранятся около 200 ядерных бомб типа В61 общей мощностью 18 мегатонн – эквивалент 900 взрывов в Хиросиме», – сказал эксперт.

Он уверен, что такие действия похожи на авантюру.

«Утопающий хватается за соломинку, теряющие мировое лидерство и международный авторитет Соединенные Штаты – за тактическое ядерное оружие. Будто бы «европейский потенциал» 200 модернизированных боеприпасов B61-12 устрашит противника и «образумит» колеблющихся после афганской авантюры союзников, а не просто «отхерасимит» Восточную Европу в ситуации военного конфликта с РФ», – резюмирует Хроленко.