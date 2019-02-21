Теряющие поддержку меджлисовцы надувают щёки в Киеве

21.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Теряющая влияние в Крыму после бегства на Украину верхушка запрещенного в РФ меджлиса, похоже, всерьёз озабочена падением интереса к своей деятельности – как на полуострове, так и в Киеве, где акции собирают всё меньше сторонников, что грозит осушением ручейка грантов на антироссийскую деятельность.

Один из главарей группировки Ильми Умеров в эфире черновицкого радио «Свобода» призвал Киев продолжать борьбу за Крым, поскольку там, якобы, проживают сотни тысяч сторонников Украины, готовых к антироссийскому сопротивлению.

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«Миф о том, что в Крыму нет сопротивления, надо развенчивать. Не верьте тому, что российская пропаганда доносит в этом вопросе. Как минимум, 300 тысяч крымских татар, подавляющее большинство из которых не поддерживает аннексию, не поддерживает юрисдикцию России в Крыму и продолжает ощущать себя украинцами, проживая на оккупированной территории.

Хотя бы для того, чтобы этих людей освободить от оккупации, в первую очередь, украинцы должны знать, что в Крыму есть сопротивление, оно активное, оно заслуживает того, чтобы ради него бороться.

Поэтому я призываю всех оставаться настоящими украинцами, патриотами Украины и знать, что Крым – це Украина», – заявил Умеров.

По его словам, Киев не потерял бы контроль над Крымом в 2014 году, если бы до того Верховная Рада предоставила полуострову статус крымско-татарской автономии – якобы, тогда русское большинство полуострова не имело бы права самостоятельно определять свою судьбу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как известно, обещание о появлении пункта с автономией в украинской Конституции, пусть даже виртуальной, дававшееся вождями Евромайдана, не выполнено до сих пор. Более того, представители украинской националистической партии «Свобода», а также «Радикальной партии» Олега Ляшко заявляли, что Украина должна быть унитарной, а потому крымско-татарская автономия недопустима.