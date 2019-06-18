Теряющий рейтинги Порошенко уволил своего главного политтехнолога и нанял спеца из Израиля

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В избирательном штабе партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко появились иностранные политконсультанты, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание Украинская правда в своем расследовании.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным издания, в штабных совещаниях могут принимать участие около десяти человек.

Их состав примерно такой: Петр Порошенко, Сергей Березенко, Олег Медведев, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, Андрей Жигулин, ранее возглавлявший пресс-службу АП, Владимир Горковенко, который руководил отделом главного департамента информационной политики АП. А также политолог Сергей Таран, бывший заместитель главы АП Ростислав Павленко, экс-нардеп и рупор Порошенко Виктор Уколов, нардеп БПП Руслан Князевич, который руководит юридическим направлением, и блогер Юрий Бирюков.

Политконсультант Грынив, который раньше работал с Порошенко и провалил его президентскую кампанию, отстранен от формирования стратегии и сейчас занимается только социологией.

«У нас теперь нет такого, как было раньше — что Грынив решил повесить билборд с Путиным и никому об этом не сказал. Все решения обсуждаются и принимаются коллективно. Так, у каждого есть свое направление, но каждый может предлагать свои идеи и делать замечания другому», — говорит уже другой собеседник из офиса «ЕС».

Сообщается, что кроме штаба над продвижением партии Порошенко отдельно работают еще внештатные иностранные консультанты.

Сразу несколько источников рассказали УП, что к кампании «Европейской солидарности» привлечены израильские политтехнологи, которые работают с экс-президентом еще с конца осени прошлого года и даже готовили его к дебатам с Зеленским.

«К сожалению, никто из наших собеседников не смог назвать ни их фамилии, ни название их политехнической группы. Единственное, что удалось узнать от источников — имя руководителя этой группы. Его зовут Таль», — говорится в публикации.

Отмечается, что на парламентских выборах 2014 года израильский политтехнолог с таким же именем — Таль Зильберштейн — консультировал партию «Батькивщина». Еще раньше Зильберштейн работал с экс-главой Шевченковского района Виктором Пилипишиным, в свое время консультировал экс-президента США Билла Клинтона.

Как уверяют в офисе партии, роль иностранных консультантов на этих выборах незначительна и не касается черного пиара.

«Они предлагают всякую фигню, на что все плюются. Люди просто не чувствуют нашей ментальности и реалий. Например, они раньше убеждали нас, что „Голос“ — нам не конкурент», — возмущается в разговоре с УП собеседник из окружения Порошенко.

«Их главная функция — аудит идей. Их брали, чтобы они незамыленным глазом со стороны смотрели, что мы делаем, и озвучивали свои мысли. И им надо отдать должное — они рекомендовали на бордах писать НАТО, давали предложения, чтобы съезд партии провести в формате TEDx», — рассказал источник в офисе партии «ЕС».

В парии Порошенко рассчитывают набрать 12% голосов. Между тем, эти прогнозы абсолютно нереалистичны. Последняя социология, как уже сообщал ПолитНавигатор, фиксирует падение поддержки переименованной партии Порошенко. По данным центра Социальный мониторинг, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» готовы поддержать лишь 8,3% опрошенных и эта цифра имеет тенденцию к снижению. Безусловным лидером симпатий остается партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», которую поддержали бы 47,5% тех, кто определился и будет голосовать,

На втором месте с почти пятикратным отрывом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» газовых лоббистов Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которую поддержали бы сейчас 11%. ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко набирает 8,7%. С минимальным отрывом преодолевает барьер партия Святослава Вакарчкка Голос, однако этот отрыв находится в зоне статпогрешности – всего 5,3% поддержки. Остальные партии не проходят в Раду.