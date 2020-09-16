Тесак капут!

16.09.2020, Севастополь, Платон Беседин

Националист Максим Марцинкевич – более известный как Тесак – кончил жизнь самоубийством в тюрьме. При этом до отправления на «зону» он прямым текстом заявлял, что суицид не планирует, и если нечто подобное с ним произойдёт, то, стало быть, ему помогли. И вот – произошло. Помогли?

Абсурдно гадать сегодня, покончил ли Тесак с собой или его отправили на тот свет. Если стараться мыслить логически, то Марцинкевич должен был освободиться в мае 2021-го – да и с тюремными реалиями был неплохо знаком, пообвыкся. Следовательно, для чего его ему кончать с собой?

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Об убийстве Тесака вещают как националисты, так и либералы (при всей условности данных понятий). Причём делают это они по-разному. В частности, госпожа Соболь рассказывает миру о бесчеловечности советских и российских исправительных лагерей, вспоминает Шаламова и прочее в том же духе. Мол, замучили сволочи Тесака!

Такое лицемерие поражает. Вплоть до агрессивного неприятия. Ведь именно хозяева и партнёры госпожи Соболь – Алексей Навальный, Илья Яшин – первыми написали заявление на Марцинкевича, а после клеймили и хулили его. Сколь же быстро из врага и преступника он превратился у них в «мученика режима»! Впрочем, таким, как Соболь к переобуваниям не привыкать – и у них есть правило: любое хайповое событие использовать себе на пользу и во вред другим. При этом ценность человеческой жизни, очевидно, в таком случае не имеет значения.

Навальный и Яшин.

Это, на самом деле, важный и по-своему неожиданный урок гибели Тесака. Урок, который укладывается в известную максиму футбольного тренера Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости». В мире, где жизнь измеряется исключительно количеством лайков, на первый план выходит смерть – и она вдвойне полезна, если обставлена загадочно и трагично.

Понятно, что педалировать смерть Тесака станут исключительно в подобном контексте. Расследования, как в случае с Навальным не случится; и это тоже – ещё одно свидетельство того, чьи (либеральные) интересы блюдёт сегодня часть власть имущих.

Вышесказанное, собственно, не означает адекватности и положительного влияния на общество самого Тесака – скорее, наоборот. Маргиналы притягиваются к маргиналам. Более того, в реалиях современной России идеи, а, главное, дела Максима Марцинкевича по кличке «Тесак» выглядят не только экстремистскими, отвратительными, но и неэффективными. Не то чтобы они устарели – правильнее говорить: не получили инструментария. И слава богу!

Но! Всё это не отменяет тех проблем национальностей и народностей, которые, безусловно, есть в России. И ещё более несомненно, что они будут лишь нарастать. Однако подход к их решению должен быть иным, нежели modus operandi Тесака и ему подобных.

И в данном контексте гибель Максима Марцинкевича – не просто трагедия, но и важная разделительная черта, которую перешло российское общество.