Тест для Госдумы: Поддержит ли большинство недопущение аферы имени Дерипаски?
Иностранцы не должны владеть контрольными пакетами акций российских предприятий. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму РФ фракция «Справедливая Россия».
Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил журналистам депутат Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Государственная поддержка особенно в области оборонных заказов осуществляется в миллиардах и сотнях миллиардов рублей. Предприятия, которые ее получают и осуществляют выполнение оборонного заказа страны, мы предлагаем законодательно закрепить в юрисдикции РФ. Мы хотим исключить, чтобы больше 50% акций находилось в руках иностранных владельцев. К сожалению, такие примеры есть», – сказал Нилов.
Российский олигарх Олег Дерипаска ранее купил освобождение предприятия «Русал» от американских санкций за пакет акций алюминиевых предприятий. В итоге российская доля в стратегической отрасли сократилась примерно с 70 до 44,95% без права ее увеличения. Кроме того, из 12 членов совета директоров «Русала» 8 теперь иностранцы.
Метки: Госдума, Олег Дерипаска, Олег Нилов, РУСАЛ
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