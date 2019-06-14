14.06.2019, Одесса, Михаил Рябов
 
Выборы, Компромат, Коррупция, Одесса, Сюжет дня, Украина
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Тест для Одессы: Город-герой продастся за гречку?

Один из самых омерзительных представителей украинской политики – бывший «борец за русский язык» Алексей Гончаренко, в 2014 году присягнувший нацистам и в эфире ток-шоу Савика Шустера радовавшийся гибели противников Евромайдана в Доме профсоюзов в Одессе, пытается сохранить мандат депутата Верховной Рады и неприкосновенность путем подкупа избирателей.

Об этом сообщает правозащитная организация «Успiшна варта», отмечая, что Гончаренко не взяли на проходное место в списке партии Петра Порошенко, поэтому он пытается зайти в Верховную Раду путем подкупа избирателей на мажоритарном округе.

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«Закон «О выборах народных депутатов» запрещает проводить подкуп. Но ему ничего за это не грозит. Гончаренко нет в списках зарегистрированных кандидатов – он еще не подал документы. Эта «лазейка» позволяет ему не нарушать закон. Формально. Он зарегистрируется в последний день.

Гончаренко уже с мая обрабатывает 137 округ. На фото – его наборы к 8 мая. Также он пиарится на ремонте объектов, к которым не имеет отношения. Например, записал себе в актив ремонт детсада в селе Куяльник, но на самом деле его ремонт начался в 2017 году и проводился на средства местных бюджетов», – сообщают правозащитники.

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