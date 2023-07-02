Тест для Шойгу. Оправдается ли прогноз Вучича в пользу Украины

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ВСУ продолжают атаки на русские позиции на флангах Бахмута/Артемовска, постепенно тесня российские войска в расчёте взять их в окружении. Сейчас бои идут возле Клещеевки и Берховки. Украинские источники публикуют карту, где зеленым обозначены позиции, отбитые ВСУ после ухода с позиций бойцов ЧВК «Вагнера».

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«Были на фланге Бахмута восточнее Клещеевки. Наблюдали активную работу нашей ствольной артиллерии. На ближайших подступах к самой Клещеевке сейчас идет ожесточённый бой. Прошу молитв за наших ребят», – написала сегодня военкор Анна Долгарева.

Волонтёр Ульяна Стриж опубликовала кадры из самого Бахмута – там нет ни одного не пострадавшего здания. «Это город-призрак», – говорит автор.

Обозреватель Юрий Баранчик предупреждает – «можно ожидать усиления нажима на Артёмовск».

«Это и репутационная «перемога» – отбили нашу крепость! – и способствующая волнениям в России – без «Вагнера» ничего не можете! – и чисто тактическая. В отличие от запорожских степей, в Артёмовске не было времени построить оборону», – поясняет Баранчик.

Доктор Политических наук Игорь Скурлатов считает ситуацию вокруг Бахмута тестом для ведомства Сергея Шойгу.

«Без «Вагнера». Сможет ли Шойгу разбомбить роту хохлов, окопавшуюся на нашем берегу Днепра на Антоновском мосту? Проверка на профессионализм. Как и удержание (хотя бы) Артёмовска (Бахмута). Будем наблюдать. Особенно в эту неделю, когда ВСУ начнут настоящее наступление», – предупреждает Скурлатов.

При этом довольно неутешительный для российской стороны прогноз озвучил президент Сербии Александр Вучич – он прогнозирует два направления наступления ВСУ.

«Одно в направлении Бахмута, второе в направлении Энергодара и Мелитополя. Полагаю, они подготовили десятки частей и прорвут российскую линию в тех местах. Я ни за кого не болею, я полагаю, что это произойдёт. Разумеется, с огромными жертвами. Они верят в то, что это изменит ход военных действий, и они получат открытый билет в НАТО», – заявил Вучич.