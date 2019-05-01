Тест для Зеленского: Явиться в Одессу в годовщину убийства, которым хвалились у Коломойского

01.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский должен явиться завтра в Одессу, где местные жители будут отмечать траурную дату – пятую годовщину массового сожжения противников Майдана в Доме профсоюзов, которое было осуществлено украинскими боевиками-националистами и футбольными хулиганами, которых курировало новое руководство страны, пришедшее к власти в результате государственного переворота.

Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемый Владимир Александрович Зеленский!

Господин избранный президент. Избранный тремя четвертями народа, потому что Вы пообещали, что Вы положите конец тому расколу, который произошел у нас в обществе. Но у этого раскола, – когда Украина поделилась на «до» и «после», – есть очень четкая и конкретная дата и место – Одесса 02.05.2014.

Именно в тот день, под улюлюкание обезумевшей толпы и зрителей прямых эфиров горел не просто Дом Профсоюзов – горело будущее Украины.

Именно увидев то, что случилось в Одессе, сомневающиеся на Донбассе твердо для себя решили стоять до конца. Именно после «Новой Хатыни» многие разуверились в Украине и уехали из неё. Кто-то просто, а кто-то, чтобы взять в руки оружие и бороться против того олицетворения Зла, в которое превратилась моя страна, радостно сжигающая заживо собственных сыновей и дочерей.

Если Вы, Владимир Александрович, и правда хотите остановить Руину 2.0, воссоединить воющую с самой собой страну, и запустить процесс национального диалога, то Вы просто обязаны 02.05.2019 – в первый юбилей этой ужасной трагедии – поехать в Одессу, возложить цветы к Дому Профсоюзов, и не для эффекта и красивого кадра, а именно от лица власти встать на колени и покаяться за содеянное вашим предшественником.

И, конечно же, начать честное, открытое и всеохватывающее расследование, чтобы найти виновных того ужаса и наказать их по всей строгости закона. Действуй-те, Владимир Александрович!» – призывает Журавко.

С ним согласна и киевский правозащитник Елена Бережная.

«Присоединяюсь к призыву Алексея Журавко и дополнительно предлагаю Зеленскому первым своим указом президента учредить 2 мая – Всеукраинским Днём памяти всех невинно убиенных! Если он этого не сделает, то мы зарегистрируем соответствующую Петицию и обяжем его издать такой указ!» – комментирует Бережная.

Призыв к Зеленскому приехать в Одессу разделяет и декан факультета телевидения МГУ Виталий Третьяков.

«Приедет ли Зеленский завтра в Одессу и возложит ли цветы к Дому профсоюзов, в котором 2 мая 2014 года националисты сожгли заживо не менее 48 человек?» – задает он риторический вопрос.

Ранее Геннадий Корбан, один из ближайших соратников олигарха Игоря Коломойского в 2014 году, в интервью Громадське ТВ рассказал о подавлении пророссийской оппозиции в Днепропетровске, когда губернатором стал владелец «Привата».

«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, – мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», – сказал Корбан.

Он также признавал, что группировка Коломойского несет ответственность за массовое убийство жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

«…Мы купили им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе – там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы», – говорил Корбан.