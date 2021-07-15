Тест на «демократию» провален. США угрожают Грузии санкциями

15.07.2021, Тбилиси Леван Лежава

Представители грузинской оппозиции активно пополняют свой арсенал все новыми средствами политической борьбы против правящей партии «Грузинская мечта», демонстрируя при этом чрезвычайно безбашенный подход.

На днях несколько оппозиционных телеканалов сообщили о прекращении телевещания на 24 часа. В этот список попали «ТВ Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасия». На экранах вышеуказанных телекомпаний лишь черный фон, на котором белыми буквами написаны имена и фамилии журналистов, которые пострадали в ходе событий 5 – 6 июля.

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Инцидент с избиением грузинских журналистов и телеоператоров на центральном проспекте грузинской столицы – Ш. Руставели, о котором ранее рассказывал «ПолитНавигатор» – не только обострил взаимоотношения оппозиции с властью, но и вызвал опасность обострения ситуации хронических проблем, пребывавших до этого момента в более или менее сбалансированном состоянии.

В Тбилиси и сегодня не прекращаются протестные акции с требованием наказания всех виновных и отставки действующего правительства. Весьма трагичная смерть молодого телеоператора Александра Лашкарава стала своеобразным детонатором в грязной политической игре, которую пытается использовать оппозиция (вместе с американскими и евросоюзными чиновниками) для сведения своих личных счетов с правящей партией.

Реакция властей достаточно взвешенная. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил своих оппонентов в очередном неудавшемся заговоре против государства. При этом глава кабмина попросил дождаться официальных результатов следствия, призвав не мешать правоохранителям в осуществлении их работы.

«Заговор, спланированный антигосударственными и антицерковными силами, не состоялся и никогда не состоится в нашей стране. Это трагедия, мы видели, что они пытались использовать это для достижения своих политических целей. Что может быть аморальнее попытки достичь собственных политических целей через трагедию умершего человека. Конечно, по какой бы причине ни скончался Лексо Лашкарава, все виновные будут строго наказаны, полиция уже арестовала четырех человек», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Сегодня представители оппозиции открыто обвиняют власти в «ликвидации» Александра Лашкарава. Парадокс ситуации заключается в том, что даже мало-мальски образованному человеку понятно, что «Грузинскую мечту» подобное развитие событий никак не устраивало, не говоря уже об устранении ситуации в республике. Всем предельно ясно, какая шумиха поднимется из Вашингтона.

Вслед за заявлением премьера Грузии последовал очередной окрик из Госдепа США. Тут заокеанский сюзерен устами пресс-секретаря Неда Прайса достаточно прямо проинструктировал грузинское правительство, как надо действовать далее, дабы не нарушать принципы «демократии» в Грузии.

«Безопасность всех грузинских журналистов и доверие к демократии в Грузии требует, чтобы все, кто напал на мирных демонстрантов и журналистов 5-6 июля, а также те, кто подстрекал к насилию, были идентифицированы, арестованы и привлечены к ответственности в полном соответствии с законом», – отметил он.

Далее Прайс, как говорится, на всякий пожарный предупредил правящую «Грузинскую мечту» о последствиях в случае неповиновения и невыполнения ценных директив.

«У нас есть различные инструменты, чтобы привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за нарушения прав человека по всему миру. Санкции — один из таких инструментов. Как вы знаете, мы не говорим о санкциях заранее, пока не введем их, но очень внимательно следим за ситуацией. Мы хотим видеть, чтобы все, кто это совершил, понесли ответственность», — резюмировал пресс-секретарь Госдепа.

Так вот, где собака зарыта. То есть премьеру Грузии поставили ультиматум: если ты не поймаешь виновных, то мы (США) введем против тебя санкции, а после этого тебе же (премьеру), разумеется, придется попрощаться с должностью и уйти в отставку. Вот такая банальная и одноклеточная логика у америкосов.

Задать бы господину Прайсу весьма наивный вопрос. Почему президент США, вице-президенты или мэр Вашингтона не ушли в отставку после событий на Капитолии? Тогда ведь тоже широкие массы требовали отставки? О какой «демократии» может трубить и навязывать всему миру пресс-секретарь Госдепа, когда бывший президент Дональд Трамп достаточно открыто поведал всему миру, что выборы в Штатах были сфальсифицированы. О какой «демократии» может говорить Нед Прайс, когда рядовой полицейский средь бела дня на глазах у прохожих задушил афроамериканца? Объяснить бы тому же Прайсу, что бардак, который царит сегодня на центральном проспекте грузинской столицы – это плоды той самой «американской демократии», где америкосы диктуют грузинским властям условия, что можно делать, а, чего нет.

После безоговорочной победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 2012 года в Грузии, путем которого подавляющая часть населения отвергла Мишико Саакашвили, США и ЕС прилагают все усилия для того, чтобы свергнуть правящую партию в стране. Последняя не устраивает Вашингтон лишь из-за ее вялого поведения и неповиновения хозяевам. Их предшественники – представители «ЕНД» готовы были сиюминутно выполнить любой каприз и приказ хозяина даже развязать самоубийственную войну с Россией, как это было в августе 2008 года. Главная проблема для америкосов заключается в том, что «Грузинская мечта», к счастью, на такие военные авантюры не подписывается. Такая линия поведения, разумеется, не устраивает ни американских, ни евросоюзных чиновников.