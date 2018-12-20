“Тьфу!”: Россию сравнили с “базарной бабой” за невнятную реакцию на церковный беспредел Порошенко

20.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Реакцию российских политических кругов на “церковное рейдерство” украинской власти сравнили с поведением “базарной бабы”.

Такое мнение озвучил в своем телеграмм-канале “Православная политика” известный российский консервативный публицист, протоиерей Всеволод Чаплин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Россия ведет себя по отношению к украинскому режиму не как воин Христов, а как базарная баба. Если послушать все эти вопли на ток-шоу и стотысячные предупреждения политиков – так накопилось уже с несколько десятков casuum bellorum. И что?! Все это – пустая базарная болтовня? Или, простите, “рыночно-миротворческое мышление”, в стиле Горбачева, Козырева и его последователей? А за ним – шкурничество элит как главная ценность и святыня? Тьфу”, – возмутился о. Всеволод.

Напомним, сегодня ВР Украины приняла направленный против канонической УПЦ закон, которым обязала Церковь поменять свое название и запретила ей окормлять военнослужащих.