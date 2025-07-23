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Обещанное Дональдом Трампом возобновление военной помощи Украине недостаточно и является симуляцией.

Об этом говорится в свежей публикации журнала The Atlantic – одного из старейших изданий Америки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп, похоже, водит украинцев за нос. Оборудования, которое он планирует предоставить, будет недостаточно для победы Украины… Трамп регулярно осуждает действия Путина, но сам решительно отказывается предпринимать какие-либо конкретные шаги, чтобы обуздать российского диктатора… украинцы теперь видят, что Белый дом фактически гарантирует русским лето без санкций», – пишет издание.

Отмечается, что Россия рекордно увеличила число запускаемых ударных дронов.

«Даже если Украина получит доступ к более мощному оборонительному вооружению, страна почти наверняка не сможет сбить все прилетающие снаряды при атаках такого масштаба», – пишет The Atlantic.

Более того, авторы выражают опасения, следовало ли предлагать американцам свой опыт разработки дронов, как это произошло во время визита в Киев спецпредставителя Келлога.