The Atlantic: Трамп водит украинцев за нос
Обещанное Дональдом Трампом возобновление военной помощи Украине недостаточно и является симуляцией.
Об этом говорится в свежей публикации журнала The Atlantic – одного из старейших изданий Америки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп, похоже, водит украинцев за нос. Оборудования, которое он планирует предоставить, будет недостаточно для победы Украины… Трамп регулярно осуждает действия Путина, но сам решительно отказывается предпринимать какие-либо конкретные шаги, чтобы обуздать российского диктатора… украинцы теперь видят, что Белый дом фактически гарантирует русским лето без санкций», – пишет издание.
Отмечается, что Россия рекордно увеличила число запускаемых ударных дронов.
«Даже если Украина получит доступ к более мощному оборонительному вооружению, страна почти наверняка не сможет сбить все прилетающие снаряды при атаках такого масштаба», – пишет The Atlantic.
Более того, авторы выражают опасения, следовало ли предлагать американцам свой опыт разработки дронов, как это произошло во время визита в Киев спецпредставителя Келлога.
«В сложившихся обстоятельствах предложение Зеленского поделиться опытом в области беспилотных летательных аппаратов — это рискованный шаг, учитывая явную симпатию Трампа к Путину», – опасаются в редакции.
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