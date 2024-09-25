The Guardian пишет о кризисе бездомности среди беженцев – украинцы в Европе рискуют остаться на улице

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The Guardian вновь возвращается к теме украинских беженцев в Европе. Значительная их часть, по утверждениям газеты, рискует оказаться на улице.

«Война уничтожила 2 млн домов, что привело к значительному росту числа людей, ночующих на улице, и появлению миллионов беженцев, подвергающихся растущему риску в Европе», – говорится в материале.

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Как следует из публикации, отчеты со всей Европы указывают на то, что беженцы из Украины сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают получить доступ к защите и помощи, гарантированной законами ЕС.

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К примеру, в Великобритании более 9 000 украинских семей могут остаться без крова из-за сокращения количества хозяев, которые предлагают жилье, и недостаточной поддержки со стороны местных органов власти.

В Польше, принявшей почти миллион украинских беженцев, общественные настроения изменились из-за беспокойства по поводу социальных выплат, которые уходят некоренному населению. В этом месяце польские власти призвали отменить льготы ЕС для украинских мужчин призывного возраста, заявив, что это поощряет уклонистов.

В Венгрии правительство недавно прекратило помощь на жилье для тысяч украинских беженцев, приехавших из западных регионов Украины, которые Будапешт определил «безопасными» для возвращения, несмотря на ракетные удары России.

«Психологические последствия этой неопределенности глубоки. Благотворительная организация Depaul International призывает к изменению подхода к бездомным и перемещенным лицам, подчеркивая необходимость сотрудничества между правительством, благотворительными организациями и другими организациями для поиска постоянных решений по жилью и помощи в решении других вопросов, таких как медицинская поддержка», – отмечает британская газета.

Сегодня в странах Евросоюза под временной защитой находятся более 4,5 млн украинцев. Это число растет в течение последних 18 месяцев, примерно на 10 тысяч человек в неделю.

Люди, на которых распространяется временная защита, имеют равные права на всей территории ЕС. В частности, речь идет о поддержке проживания, доступе к рынку труда, образованию и медицинской помощи. Такой механизм уменьшает нагрузку на системы убежища стран, потому что заявления не нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

В то же время, программы поддержки людей, пользующихся временной защитой, отличаются и определяются властями конкретных стран.

Глядя на это, в ЕС определяются с судьбой этих людей после марта 2026 года, когда у большинства из них истечет статус пребывания. и другие формы разрешения на пребывание.

Как заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, ЕС собирается продолжить поддержку беженцев и после 2026 года, правда, формы этой поддержки могут измениться. поддержка будет продолжаться.

«Это значит, конечно, если нужно принимать украинцев, мы будем продолжать это делать. Но также надо сказать, что директива о временной защите является временным законодательством. Поэтому нам нужно рассмотреть и другие формы разрешения на пребывание», – сказала она.

Еврокомиссар отметила, что в ЕС обсуждается возможность изменения временного статуса для украинцев на постоянный.

«Это то, что мы сейчас обсуждаем вместе с государствами-членами. Думаю, есть две стороны этой истории. У нас есть украинцы, которые хотели бы остаться в ЕС и иметь стабильное разрешение на пребывание в Евросоюзе. У нас есть другие, которые готовятся вернуться в Украину, и нам также нужно поддержать тех, кто хочет это сделать и стать частью ее восстановления. Поэтому мы должны подготовиться к обоим случаям», – отметила топ-чиновница ЕС.

По словам Илвы Йоханссон, страны ЕС очень активны в этой дискуссии, чтобы прийти к общеевропейскому решению. Обсуждается также вопрос, чтобы период проживания под временной защитой учитывался, когда человек будет подаваться на постоянное проживание.

Впрочем, и по возвращению на Украину людей, потерявших свое жилье, не ждет ничего хорошего. По словам директора Depaul International, на улицах украинских городов стало меньше людей старше 45 лет, поскольку у них выше вероятность наличия заболеваний или они хуже переносят суровые украинские зимы, а также у них выше вероятность попасть в больницу или умереть.

Растущее число бездомных привело к истощению и без того ограниченных ресурсов для наиболее уязвимых слоев общества: в Киеве действует только один государственный приют для бездомных, обслуживающий центральную Украину.

Строгие правила могут привести к тому, что одинокие мужчины или те, у кого есть проблемы с наркозависимостью, будут отвергнуты, а некоторые приюты были разрушены во время войны. Временное жилье доступно для людей, перемещенных в результате войны, но обеспечение постоянного жилья представляет собой значительную проблему, отмечает The Guardian.