The Jerusalem Post: Москва и Пекин послали США серьезное предупреждение

26.11.2021  11:46 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия


Россия и Киатй заключили соглашение, которое окажет влияние на мировую политику нынешнего столетия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет израильская газета The Jerusalem Post..

Россия и Киатй заключили соглашение, которое окажет влияние на мировую политику нынешнего столетия. Об...

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Отмечается, что Китай и Россия утвердили «дорожную карту» развития сотрудничества в военной области. Глава минобороны России, подписывая соответствующий документ, указал, среди прочего, на активизацию стратегических бомбардировщиков США вблизи границ обеих стран.

«Это важное событие может иметь серьезные последствия на всем протяжении текущего столетия», – считает автор материала.

Указывается, что для противостояния России и Китаю США пытаются одновременно сотрудничать с Украиной и Азией.

«Китай недоволен операциями ВМС США в Тайваньском проливе и призывает Вашингтон перестать «играть с огнем». Россию же раздражают действия США вблизи берегов Крымского полуострова», – напоминает издание.

«С оглядкой на вышеперечисленные моменты можно сделать вывод, что подписание дорожной карты между Китаем и Россией является не иначе как предупреждением Америке. И это может создать объективные предпосылки для предстоящего в ближайшие несколько лет глобального сдвига в сторону Пекина и Москвы с целью противостояния Вашингтону. Для союзников и партнеров США это также чревато усложнением международной обстановки в обозримом будущем», – резюмирует израильская газета.

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