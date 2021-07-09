The National Interest: «Крым – свершившийся факт для РФ. Британцам лучше не соваться туда»

09.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Британский эсминец «Дефендер», вторгшийся в территориальные воды российского Крыма и выдворенный после предупредительной стрельбы и бомбометания по курсу корабля, осуществил провокацию, которая чревата для Запада потерей лица.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит влиятельный американский журнал The National Interest, специализирующийся на военно-политической тематике.

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По мнению автора публикации, Вашингтону не нужно соглашаться с российским статусом Крыма, но при этом принимать во внимание как исторические, так и географические реалии.

«Реалистичный подход к внешней политике выводит следующее заключение: Крым является свершившимся фактом для России, — по крайней мере, пока страна находится под управлением администрации Путина (и, учитывая его шаги по укреплению власти, это, вероятно, будет иметь место в обозримом будущем). Движение Великобритании в спорных территориальных водах Крыма, несомненно, является провокацией, выходящей за рамки ее собственных национальных интересов или интересов любой другой страны НАТО. Такое поведение чревато конфликтом, из-за которого альянс, возглавляемый США, в конце концов может потерять лицо», – отмечается в статье.

«Предоставление военной поддержки украинским силам в ходе их борьбы с сепаратистами на востоке страны дополнительно демонстрирует, что Запад активно поддерживает начинающие демократии, которые сталкиваются с давлением со стороны угрожающих им соседей; однако иллюзия о том, что Соединенные Штаты или любой член НАТО готовы вступить в затяжную войну за де-факто российскую территорию, должна быть развеяна», – подчеркивает издание.

Далее предлагается «ловить с поличным» Россию, когда «она занимается незаконной деятельностью на мировой арене».

«Во что бы то ни стало Соединенные Штаты должны послать Москве четкие сигналы о том, что они встретят экстерриториальную российскую агрессию асимметричным ответом. Однако Путин упреждающе назвал отвлекающие действия Соединенных Штатов применительно к Крыму, и дальнейшее проведение стратегии балансирования на грани войны в этой области только запятнает репутацию Вашингтона и его союзников по НАТО», – резюмирует издание.