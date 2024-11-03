The New York Times обьяснила, какой катастрофой для Украины может стать потеря Торецка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прорыв ВС РФ в Торецке может иметь катастрофические последствия для ВСУ, утверждает The New York Times.

«Потеря города позволит Москве перерезать линии снабжения и материально-технического обеспечения. Кроме того, это даст россиянам возможность продвинуться к Краматорску и Славянску, обходя такие препятствия, как леса и реки. Захват россиянами этого региона может означать конец украинского контроля над Донбассом», – рассказал изданию командир батальона 28-й механизированной бригады ВСУ под позывным «Несквик» корреспонденту издания.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Бои возле Торецка, на первый взгляд, напоминают многие другие участки фронта в Украине, каждый из которых имеет свои окопы и бункеры. Однако прорыв позиций здесь может иметь катастрофические последствия для обороны украинской стороны, говорится в публикации.

По свидетельсвам автора репортажа, украинские военные воюют из укрепленных, вкопанных бункеров. Очень редко они передвигаются в открытом пространстве, поскольку их быстро заметят российские дроны. Все возможные подходы к позициям ВСУ тщательно заминированы.

«Если обобщить, то это маневренная оборона Второй мировой войны. Ничего не изменилось. Не забывайте о минных полях. Это не так просто, как кажется. Все новое – хорошо забытое старое», – цитирует издание уже упомянутого выше «Несквика», имея в виду стратегию, которая базировалась на мобильности и приспособлении к меняющимся условиям.

У украинских военных редко есть шанс передвигаться на открытом воздухе, где можно стать жертвой российских беспилотников, некоторые из которых оснащены тепловым ночным видением.. Мины скрыты по всей земле, где солдаты могли бы продвигаться вперед, если бы могли. В то же время россияне постоянно накрывают позиции ВСУ из авиации, артиллерии и минометов, говорится в репортаже.

Отмечается, что ВС РФ устраивают штурмы примерно дважды в неделю. Позиции, которые сейчас удерживают ВСУ в районе Торецка, были отвоеваны ими у ЧВК «Вагнер» больше года назад.

Особенно важным является город Константиновка. По словам украинских военных, он может обеспечить путь к Краматорску и Славянску в обход реки и посадок. Но россияне также знают, что это ключевой город и постепенно выдавливают оттуда ВСУ.

«Поражение может перерасти в стратегические потери в промышленном центре восточной Украины. Началось бы с соседнего Торецка, где уже идут городские уличные бои, а впоследствии перекинулось бы в более значительные и стратегически ценные города. Продвижение сюда позволило бы Москве заблокировать линию снабжения, которая соединяет украинские силы на большей части востока, отрезав их от важных медикаментов и боеприпасов», – резюмирует издание.