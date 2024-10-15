The New York Times: политическая борьба на Украине мешает предотвращению энергетического кризиса

Сергей Рыжов.  
15.10.2024 13:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Скандал, Украина, Энергетика


The New York Times со ссылкой на главу министерства энергетики Украины Германа Галущенко утверждает, что украинская энергосистема входит в зимний сезон  «с наивысшим возможным уровнем готовности», а запланированные ремонты на электростанциях Украины были завершены вовремя.

Тем не менее, издание констатирует, что «политическая борьба мешает усилиям Украины по предотвращению энергетического кризиса».

The New York Times со ссылкой на главу министерства энергетики Украины Германа Галущенко утверждает,...

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По словам законодателей и экспертов, высшие должностные лица в сфере энергетики ушли в отставку, а принятие ключевых решений по энергетической политике было отложено из-за политических расчетов, что стоило Украине драгоценного времени на подготовку к зиме, добавляет NYT.

Издание цитирует бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, который  утверждал, что стоивший ему кресла спор его ведомства с Минэнерго касался стратегии обеспечения безопасности энергоснабжения. Бывший чиновник выступал за то, чтобы Украина построила десятки небольших частных электростанций по всей территории страны, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой к террористическим обстрелам России.

Впрочем, позиция Кудрицкого якобы противоречила позиции Галущенко, который поддерживал идею по централизации госкомпаний.

«Когда в середине июля украинское правительство приняло план децентрализации энергосистемы, эксперты и дипломаты заявили, что уже слишком поздно значительно усиливать энергоснабжение накануне зимы», – добавляет издание.

Галущенко, в письменных ответах NYT отрицает слухи о том, что он якобы настаивал на увольнении Кудрицкого. В частности добавил, что не имеет влияния на наблюдательный совет «Укрэнерго», вокруг назначения членов которого недавно разгорелась драка, отголоски которой дошли до западных посольств.

По словам министра, также ложным является утверждение о том, что междоусобицы подорвали энергетическую политику Украины. Он уверяет, что запланированные ремонты на электростанциях были «завершены вовремя» и энергосистема Украины входит в зимний сезон «с наивысшим возможным уровнем готовности».

Тем временем, напоминает издание, с начала года Россия уже осуществила девять массированных атак на энергосистему Украины, что привело к дефициту мощностей в пиковые часы потребления.

Этим летом, на фоне обстрелов и повышенных температур, были восстановлены отключения электричества для бытовых потребителей. Однако в начале осени ситуация с ограничениями стабилизировалась.

Украинский пропагандистский «Центр противодействия дезинформации» обнародовал несколько возможных сценариев по электроснабжению Украины на осенне-зимний период. По «оптимистическому» сценарию, электричество будет предоставляться в течение 12 часов в сутки.

Тем временем глава украинского правительства Денис Шмыгаль убеждает, что заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму. По его словам, Украина к зиме накопила в газохранилищах 12,2 млрд куб. м газа и 3,1 млн тонн угля на складах, а все 9 энергоблоков АЭС, подконтрольные Украине, сейчас работают. Подготовка к отопительному сезону, по его словам, почти завершена.

Впрочем, ждать осталось недолго: уже через неделю или две  украинцы смогут проверить, насколько правдивы заверения власти о готовности энергетики к зиме.

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