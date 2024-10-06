The New York Times увидела в бегстве ВСУ из Угледара «стратегию медленного отступления»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The New York Times делает пас украинскому военно-политическому руководству. В свежей публикации издания утверждается, сто, мол, отступление из Угледара – это не фейл командования ВСУ, а продуманный шаг и чуть ли не хитрый план.

Издание называет это «стратегией медленного отступления на Донбассе» с целью минимизации потерь в живой силе. Правда, с оговоркой, что «еще не ясно, будет ли украинская стратегия успешной».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

В течение года Украина потеряла ряд городов, городков и сел на востоке Донбасса в пользу России. Первой пала Марьинка, что в январе стало признаком того, что Россия восстановила свои позиции на поле боя. Потом была Авдеевка. Наконец, на прошлой неделе Украина отступила из Угледара.

Внешним наблюдателям медленное, но уверенное отступление Украины с Донбасса, главного театра боевых действий, может показаться, что это начало эндшпиля, когда Москва уверенно берет верх на поле боя, используя свое преимущество в живой силе и огневой мощи.

Но украинские командиры и военные эксперты отрицают это, говоря, что в регионе разворачивается более важная борьба, которая выходит за рамки простых территориальных достижений и потерь. По их словам, сейчас это война на истощение, когда каждая сторона пытается истощить другую, нанеся максимальные потери, надеясь сломать потенциал и волю противника к продолжению войны.

Поскольку Москва пока демонстрирует способность восстанавливать свои потери, набирая больше солдат и наращивая производство вооружений, остается непонятным, сколько территории Киеву придется отдать, прежде чем российская армия исчерпает свой потенциал, если это вообще произойдет, отмечает издание.

«Украина, в конечном счете, надеется, что растущие потери России сделают войну неподъемной для Кремля раньше, чем она станет такой для Киева. Это самое главное – истощить врага» , – цитирует издание Владимира Зеленского.

Издание также цитирует военныъ экспертов, которые уверяют, что у украинских военных хорошие позиции, чтобы выдержать борьбу в регионе, ожидая накопления российских потерь и готовясь к возможным контрнаступлениям в следующем году.

Впрочем, не все на Украине столь оптимистичны. В частности, The New York Times цитирует командира 72-й украинской бригады ВСУ Романа, участвовавшего в обороне Угледара. По его словам, когда российские войска сосредотачивают усилия на конкретном участке, они способны пробить украинскую оборону. Он подчеркнул, что уже в конце лета россияне обладали существенным преимуществом в артиллерийских системах вокруг Угледара — 10 к 1.

«Как наша одна артиллерийская установка может справиться с их десятью?» — заметил Роман, соблюдая военные правила конфиденциальности, называя только имя.