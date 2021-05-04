The NI: Байден должен вывести войска из Сирии, чтобы минимизировать вероятность столкновения с Россией

04.05.2021, Москва, Игорь Смолянинов

Американские политические элиты предложили президенту Джо Байдену четыре шага в отношениях с Россией.

Авторы издания The National Interest (NI) уверены, что за несколько недель до встречи президентов России и США, которая запланирована на июнь, Байден может начать переориентацию российско-американских отношений, говорится в эксклюзивном переводе статьи NI на сайте «ПолитРоссия».

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Предсказать итоги мероприятия практически невозможно, уверены авторы статьи. Поэтому они предполагают, что президент США готов на четыре стратегических порота по отношению к России.

Во-первых, Вашингтону следует сосредоточиться на общении между правительствами двух стран и оперативном решении всех спорных вопросов. Одним из шагов должно стать возвращение американского посла в Россию.

Вторым шагом должно стать снижение риска военного столкновения с Россией, пишет NI. Вашингтон должен прекратить свою интервенцию в Сирии, где весьма высока возможность пересечения интересов с Москвой. Известно, что американские войска в ближневосточном государстве контролируют нефтяные месторождения, прикрываясь борьбой с террористами.

Боевики в Сирии были разгромлены российскими силами, в том числе «ЧВК Вагнера», еще в 2017 году. Тем не менее, американцы все еще находятся на территории САР, чем вызывают критику не только со стороны международного сообщества, но и внутри американских политических элит.

Третьим шагом должен стать отказ от чрезмерного давления на другие государства при помощи санкционной политики. Известно, что экономические ограничения – это излюбленный метод проецирования интересов США на конкурентов.

Четвертым шагом должно стать стремление Вашингтона к миру с Россией. Поскольку обе страны обладают ядерным потенциалом, то любое напряжение между странами грозит печальными последствиями для всего мира, заключили авторы статьи.