The Telegraph: Киев надеется, что недорогой «истребитель дронов» поможет сохранить тающий запас дорогих ракет ПВО

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The Telegraph пишет, что Украина разрабатывает беспилотник Sting, способный перехватывать российские беспилотники-камикадзе иранской разработки Shahed-136.

В публикации говорится, что новое оружие будет использоваться для преследования и перехвата «Шахедов» вместо обычных средств ПВО для защиты от российских обстрелов.

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Утверждается, что это первый случай, когда были обнародованы фотография и подробности о ранее засекреченном проекте.

Указывается, что его разработчиком является группа Wild Hornets. Там заявляют, что их последняя новинка якобы сможет летать со скоростью более 160 км/ч на высоте до 3000 метров.

«Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлена ​​боеголовка и камера. Он будет пилотироваться с земли с помощью очков виртуальной реальности, позволяющих оператору точно видеть, где он летит», – говорится в публикации.

Также отмечается, что будущая украинская разработка будет иметь систему наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать враждебные цели.

Издание утверждает, что аналогичные беспилотники уже использовались украинцами для перехвата российских разведывательных беспилотников , которые летают высоко и медленно над полем боя, собирая разведданные для артиллерийских и ракетных подразделений.

«Видеоролики, на которых видно, как украинские беспилотники врезаются в российские беспилотники «Орлан» и «Зала», все чаще распространяются в украинских социальных сетях, поскольку силы Киева используют БПЛА для вывода из строя систем наблюдения. Однако Sting станет первым дроном, специально разработанным для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed, запущенными российскими войсками», – говорится в публикации.

Ежедневно россияне выпускают от 30 до 80 барражирующих боеприпасов в направлении украинских городов.

Масштаб атак оказался серьезной проблемой для подразделений ПВО Украины, у которых заканчиваются дорогостоящие западные ракеты класса «земля-воздух» .

«Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у дрона Shahed», — сообщил источник в Wild Hornet о дроне Sting.Есть надежда, что, используя недорогие беспилотники-камикадзе для уничтожения беспилотников «Шахид», Украина сможет сохранить свой запас ракет ПВО», – резюмирует газета.