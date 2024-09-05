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Британская газета The Telegraph публикует свою версию отставки главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Материал издания на эту тему озаглавлен хлестко: “Главный дипломат Зеленского ушел в отставку после неудачной попытки приобрести ракеты большой дальности”.

«На Украине неожиданно произошли существенные кадровые изменения. Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы стала самым большим потрясением. Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослабление ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания», – говорится в публикации.

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Перестановки в украинском кабмине являются крупнейшими, проведенными г-ном Зеленским за 30 месяцев с момента начала войны в феврале 2022 года, отмечает издание, называя Кулебу самой заметной жертвой этих перестановок.

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По данным газеты Кулебе было поручено Банковой убедить западных союзников Украины — в основном США и Великобританию — дать разрешение на нанесение ракетных ударов большой дальности по территории России.

Дипломат также недавно возглавил усилия по обеспечению пожертвований дополнительных батарей ПВО Patriot. На прошлой неделе он обвинил нескольких неназванных союзников Кмева в невыполнении своих обещаний по предоставлению этих систем.

Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава «даст новую силу» украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области, отмечает газета.

Также отмечается, что на момент выхода материала в свет Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел. Причины такого решения не приводятся, однако знатоки парламентской кухни ссылаются на боязнь нехватки голосов за такое решение.

По данным конфидентов The Telegraph в Киеве, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига – его нынешний заместитель, считающийся креатурой главы президентского Офиса Андрея Ермака.

Украинское издание «Суспiльне» сообщило, что г-н Кулеба возглавит новое министерство, курирующее регионы Украины и так называемые “временно оккупированные территории”.

Интересно, что оценки западниками деятельности Кулебы на его посту разнятся. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность Кулебе за его работу.

Как сообщил госсекретарь, его последний разговор с главой украинской дипломатии состоялся в среду, уже после того, как Кулеба подал в отставку.

«Министр иностранных дел Кулеба был чрезвычайным партнером Соединенных Штатов в наших усилиях по поддержке Украины, отпора агрессии РФ и противодействия российской агрессии, а также в работе, которую мы выполнили, чтобы усилить дипломатическую поддержку», – отметил пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, добавив, что госсекретарь Блинкен «с нетерпением ждет сотрудничества с его преемником».

А вот министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду, что новый глава МИД Украины не будет повторять риторику Дмитрия Кулебы.

«Я надеюсь, что новый министр иностранных дел не будет так выражаться. Польша была первой, поставила Украине столько помощи, сколько могла. Я не ставлю условий, но за эту помощь мы не получили уважения наших жертв. Пока эта рана не заживет, она будет преградой в наших отношениях», сказал Косиняк-Камыш, комментируя отставку украинского коллеги.