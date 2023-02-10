The Times: Киев готов использовать британские ракеты для ударов по Крыму

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Украина готова запустить британские ракеты большой дальности по российским позициям в Крыму, что будет означать значительную эскалацию участия Запада в конфликте.

Об этом 10 февраля сообщило британское издание The Times.

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По информации Times, на Даунинг-стрит ведутся дискуссии о том, предоставлять ли Киеву такие ракеты, что резко усилит вмешательство Запада в вооружённый конфликт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лондон обсуждает предоставление украинским силам противокорабельных ракет Harpoon или зенитно-ракетных комплексов Storm Shadows. Информация появилась в то время, когда украинские силы готовятся к угрозе крупномасштабного наступления со стороны России в ближайшие дни, подчёркивает издание.

Ракеты Harpoon имеют максимальную дальность 150 миль, в то время как ракеты Storm Shadow могут стрелять по целям на расстоянии до 350 миль, хотя модифицированные версии для экспорта имеют значительно меньшую дальность. В настоящее время ведутся переговоры, чтобы решить, сколько именно британских ракет большой дальности может быть предоставлено Киеву, несмотря на предыдущие опасения, что предоставление Украине возможности нанести трансграничные удары по России может привести к эскалации конфликта, пишет Times.

«Но в последние недели западные союзники смягчили свою позицию в отношении отправки наступательных вооружений и, похоже, приняли доводы Украины о том, что Крым является оккупированной территорией и представляет собой законную цель» – отмечает издание.

На прошлой неделе президент США Джо Байден фактически удвоил радиус действия вооружений украинской армии, включив в последний пакет американской поддержки бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которые могут поражать цели на расстоянии 93 мили. После передачи «умных бомб» Украина пообещала не поражать цели в России, но не исключила нанесения ударов по Крыму.

Источники в Министерстве обороны Украины подтвердили Times, что Киев будет готов использовать ракеты для поражения Крыма после предупреждения президента Зеленского о том, что оружие большей дальности, предоставленное западными союзниками, нанесет удар «далеко в глубину оккупированных территорий».