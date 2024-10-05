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The Times посвятила свой материал разбору украинской силовой мобилизации. Материал об этом озаглавлен весьма красноречиво: «Тактика призыва становится все более грязной, так как измученные конфликтом украинцы отказываются от него».

В статье описывается история одной из жертв украинских военкомов – одессита, с которым познакомились журналисты.

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«Прошло уже больше месяца с тех пор, как милиция пришла к Саше в одесскую квартиру и предупредила его, что если он не продлит свои документы, то будет оштрафован. В милиции добавили, что вопрос можно решить коротким визитом в местный призывной пункт. Саша не был слишком обеспокоен. У него было хроническое заболевание почек, а значит, технически он был освобожден от службы, поэтому он сел в машину полицейских — и не вернулся. «На следующий день он позвонил с чьего-то телефона и сказал, что уже находится на учебной базе в Киеве», — рассказывает его сосед Геннадий. «Его обманули», – говорится в публикации.

Подобная тактика распространена в Одессе, отмечает газета. Усилия по увеличению призыва становятся все более обманчивыми, принудительными и насильственными, поскольку власти пытаются мобилизовать новое поколение солдат в условиях растущей усталости от конфликта, добавляют авторы.

Издание приводит такие цифры. На Украине уже мобилизовано и находится на действительной службе около миллиона солдат, большинство из которых воюют без перерыва с начала противостояния. До конца года военные надеются пополнить свои ряды еще на 200 000 человек. Россия же, по данным НАТО, набирает около 30 000 военнослужащих в месяц, неся при этом «очень большие» потери.

Издание отмечает, что заявленная Киевом цель мобилизовать в короткие сроки 200 000 человек в ВСУ, «возможно, становится все более необходимой, но ее также все труднее достичь».

В Одессе, городе с населением почти в миллион человек, один из местных военкомов рассказал журналистам The Times, что его отдел не справляется с поставленными задачами.

«Мы не мобилизуем даже 20 процентов от необходимого», — сказал он, добавив, что в некоторые дни раздавалось более 100 призывных листов, а откликались лишь несколько человек. «Одесская область — одна из худших в этом списке».

Из-за нехватки персонала сотрудникам приходилось брать на себя сразу несколько обязанностей — от оформления документов до патрулирования улиц, — а старшее начальство угрожало отправить сотрудников на передовую, если они не справятся с работой.

Военком из Одессы нарисовал картину коррупции, бесхозяйственности и разочарования в своем отделе, что сделало «невозможным выполнение наших задач». Он признает, что коллеги брали взятки на тысячи фунтов стерлингов, чтобы подделывать справки об освобождении от мобилизации.

«Почти ежедневно появляются сообщения и видеозаписи о том, как мужчин останавливают на улицах, усаживают в автобусы без опознавательных знаков и везут на центральный призывной пункт города для прохождения мобилизации. Конфронтации могут принимать неприглядный характер: в июне сообщалось о столкновении между сотрудниками скорой помощи и призывниками. Это произошло после того, как один из медиков посетил призывной пункт — обновить свои документы об освобождении от службы, но ему запретили покинуть его. В других случаях местные жители дрались с офицерами, пытавшимися задержать мужчин», – пишет The Times.

По словам одесского военкома, в этих условиях его коллеги прибегают к физическому — и незаконному — задержанию мужчин на улице, в том числе тех, кто должен быть освобожден от службы, например тех, чьи братья или отцы уже погибли в конфликте.

«Эти инциденты портят имидж всей организации, но так уж мы устроены, потому что нам приказано показывать результаты, быть эффективными», — сетует он.

Как и другие богатые города в начале конфликта, Одесса призвала в армию меньше людей, потому что они смогли бежать или заплатить за освобождение от службы; большинство призывников выходцы из сельской местности, где мужчины не имеют средств, чтобы скрыться.

«Когда вы отправляетесь на передовую и выполняете более опасные задания, вам должны платить больше, но они этого не делают», — говорит конфидент издания. «А когда они получают ранения, им не выплачивают деньги на лечение», — добавляет он.

Офицер срочной службы призвал к вмешательству группу под руководством НАТО, провести аудит процесса призыва на Украине, а часть денег из пожертвований западных союзников потратить на повышение зарплаты солдат.

«Если ничего не изменится, — добавил он, — мы так и останемся в этом тупике», – сетует украинский военный.