Все больше свидетельств того, что внутри коллективного Запада возобладала линия на недопущение резкого повышения эскалации на украинском направлении. Так, британская The Times пишет, что Вашингтон «фактически запрещает Великобритании предоставлять Киеву разрешение на запуск ракет Storm Shadow по территории России на фоне опасений администрации Байдена по поводу эскалации войны на Украине».

«Британия ожидает одобрения США, прежде чем дать украинцам зеленый свет на использование дальнобойных ракет. Однако, как сообщил источник в британском правительстве, запрос поступил в систему более месяца назад и чиновники все еще ждут ответа из Вашингтона», – говорится в публикации.

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По словам конфидента издания, эта тема фактически «застряла в их системе». Второй источник издания в правительстве Великобритании подтвердил, что «дискуссии по Storm Shadow с союзниками все еще продолжаются», а третий источник в оборонном ведомстве описал это как «рутинный процесс в США».

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Издание уточняет, что Великобритания хочет предоставить Украине свободу делать то, что она считает нужным, со своим дальнобойным оружием, однако это требует консенсуса со стороны союзников, включая США, Францию ​​и третью страну НАТО, которая не называется.

Пытаясь сгладить очевидно все более острые углы, источник The Times в правительстве Соединенного Королевства подчеркнул, что Лондон «не обвиняет США в задержке», добавив, что такие изменения в политике требуют времени.

Мэтью Палмер, временный поверенный в делах США в Великобритании, однако дистанцировался от мнения, что США имеют право голоса в подобных вопросах, заявив, что условия, при которых может быть использовано британское оружие, являются делом Лондона и Киева.

Среди британских военных также существует теория, что США, возможно, ожидают оценить влияние или последствия украинской операции в России, прежде чем принимать решения.

Неназванный в материале член комитета по обороне украинской Рады сообщил The Times, что Украина была вынуждена провести операцию в Курске именно из-за отказа Запада позволить Киеву использовать крылатые ракеты большой дальности по целям в России.

Военный аналитик издания Колби Бадвар считает, что окончательное решение Великобритании и других партнеров зависит от «консенсуса», а позиция Вашингтона все же имеет решающее значение.

Такие откровенные «сливы» в ведущих СМИ фактически обнуляют усилия Банковой и ее лоббистов по одобрению «плана победы» Украины, по признанию самого Зеленского, целиком и полностью зависящего от четких, быстрых и слаженных действий и финансового обеспечения со стороны Штатов и Великобритании.

На этом фоне даже симпатизирующие Украине западные комментаторы говорят о провале нынешнего визита Зеленского за океан, о завышенных ожиданиях Киева и отрыве украинских официалов от сложившихся реалий и крепнущего на Западе консенсуса.

Вот, что, например, пишет переквалифицировавшийся в политкомментаторы бывший юрист ЮКОСа, признанный в РФ иноагентом Владимир Пастухов:

«Впечатления от продолжающегося турне Зеленского по Америке противоречивые. С одной стороны, понятно, что, может быть, это самые важные, как и самые сложные, в его жизни переговоры. С другой стороны, глядя на него, так не скажешь. Все тот же Зеленский, неистовый пропагандист победы над Россией, который как бы не замечает ничего из того, что происходит вокруг него в реальном мире. А происходит там многое. Простой и весьма беглый взгляд на информационную ленту показывает, что сдвиг общественного мнения на Западе в пользу замораживания конфликта «за счет Украины», то есть за счет территориальных уступок с ее стороны, происходит не только в воображении Кремля: Шольц, Павел, всех не счесть. Но допустим, что это оспоримо и обратимо. Есть куда более серьезный критерий – Запад не вооружается, не готовится к сущностному противостоянию с Россией. Десятилетнего госзаказа как не было, так и нет. Подъем военных бюджетов идет темпами, которые не свидетельствуют ни о каких серьезных намерениях Европы, а военные бюджеты США держат на прицеле в первую очередь Китай. Отмахнуться от этой реальности довольно сложно. Но Зеленскому удается. Честно говоря, поначалу я думал, что у Зеленского реально есть какой-то «план Б», но только очень хитрый, который он в самый последний момент вытащит, как фокусник вытаскивет кролика из шляпы. Понаблюдав за Зеленским в Америке, я вдруг понял, что, возможно, сильно заблуждаюсь, и никакого «второго плана» у этой драмы нет. У меня складывается впечатление, что Зеленский свободен от необходимости присматриваться и прислушиваться к нашей реальности потому, что он живет внутри своей особой реальности, в которой невозможное возможно. Зеленский прибыл в Америку как проповедник – обращать неверующих в свою веру. Как настоящий проповедник, он уверовал в свою миссию и не допускает ни малейшего сомнения в том, что она выполнима».

Пастухов считает, что развязка наступит довольно скоро:

«Я думаю, через несколько месяцев, максимум – полгода. Либо Зеленский каким-то чудом обратит американцев в истинную веру, либо подлая природа человеческая возьмет свое, и тогда «план Б» станет обыкновенным «аварийным планом», когда надо садится не на подготовленный аэродром, а в чистом поле. Вся ответственность будет возложена на «неблагодарный Запад», – прогнозирует он.