The Wall Street Journal предлагает россиянам гордиться своими разведчиками в Австрии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За убийство в Испании российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова, похитившего вертолет Ми-8 для Украины, киллеры якобы получили деньги от россиян в Вене. Такое утверждение содержится в публикации американское издание The Wall Street Journal.

Издание пишет, что более десяти должностных лиц из Австрии, других стран Европы и США, с которыми пообщались журналисты, говорят, что Вена стала «базой» для подпольной оперативной деятельности «российских шпионов».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В Австрию перебазировались россияне из консульства РФ в Мюнхене, когда его закрыли. По словам собеседников из австрийской разведки, за последние два года численность российских чиновников, работающих на территории Австрии, выросла с около 400 до более 500. Около половины из них являются дипломатами и лицами с менеджерскими функциями, и еще около половины де-факто действуют как разведчики», – говорится в статье.

В том числе, эти бойцы невидимого фронта якобы координируют финансовую и логистическую поддержку для убийств разного рода антироссийских деятелей, диверсий и вербовки по всей территории Европы.

«Российские сотрудники дипмиссий в Вене работают в около 40 зданиях, на их крышах установлено разнообразное наблюдательное оборудование. Спецслужбы подозревают, что российские оперативники в Австрии в том числе задействованы в отслеживании логистики западной военной помощи для Украины», – говорится в публикации.

Также, говорят в австрийских спецслужбах, Россия якобы переправляет наземным путем в Австрию большие суммы наличными.

«Мы становимся проблемой для наших соседей, потому что Россия использует нас как оперативную базу», – жалуется изданию анонимный собеседник по австрийской разведке.

Оппозиционный депутат Штефани Криспер из профильного комитета требует от правительства Австрии «положить конец чрезвычайно опасной бездеятельности» в отношении действий предполагаемых российских «шпионов», потому что фактически это, по ее мнению «подрывает попытки ослабить российское влияние в Европе».

В отчет на это в МВД Австрии говорят, что считают страну одной из самых безопасных, поскольку ее структуры очень эффективны. Пресс-секретарь министерства даже заявила, что разведка знает об угрозе российской разведки и проводимых нею операций влияния, но этим угрозам противодействуют в установленных законодательством пределах.

Фактически шпионаж в Австрии не запрещен, пока не направлен против самой Австрии. Пресс-секретарь МИД Австрии прокомментировала, что Вена поддержала бы высылку дипломатов, которые нарушают закон, если бы для этого были достаточные доказательства.

На эту информацию можно посмотреть и под другим углом зрения. В российской блогосфере и среди лидеров мнений нередко можно усышать критику и скепсис относительно видимого отсутствия упримеров успешной разведывательной деятельности отечественных спецслужб за рубежом. Мол. «где же наши нынешние Судоплатовы?». А читая такие вот статьи в западной прессе начинаешь гордиться отечественными «рыцарями плаща и кинжала». Умеют ведь, когда хотят.