The Wall Street Journal спойлерит презентацию Зеленского у Байдена: план победы не впечатлил Белый дом

Сергей Рыжов.  
26.09.2024 11:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 464
 
Война, Дзен, Дипломатия, Политика, США, Украина


Сегодня, 26 сентября, Владимир Зеленский планирует представить свой широко разрекламированный  «план победы» Украины Джо Байдену во время встречи в Белом доме. По данным американских СМИ будет первый раз, когда администрация президента США ознакомится с документом полностью.

Однако, есть основания полагать, что как минимум, в общих чертах американцы все же знают, что им собрался рекламировать хозяин Банковой. Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена пишет, что  «план победы» Украины, подготовленный Владимиром Зеленским, не предлагает комплексной стратегии.

Сегодня, 26 сентября, Владимир Зеленский планирует представить свой широко разрекламированный  «план победы» Украины Джо...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По словам американских чиновников, осведомленных об основных пунктах плана, в документе содержится лишь перефразированные просьбы о поставках оружия ВСУ и разрешении на удары вглубь России западными боеприпасами.

«Я не впечатлен, там не так уж много нового», — сказал один из чиновников администрации Байдена.

Центральный элемент «плана победы» — требование, чтобы США сняли запрет на использование своего оружия по целям на территории России, сказал WSJ президент Финляндии Александр Стубб. Источники издания в американском Госдепартаменте назвали эту часть плана самой проработанной, но малореальной исходя из текущих политических раскладов.

Один из собеседников WSJ в дипведомстве США сказал, что, помимо этого, в документе описаны политические и экономические реформы на Украине. При этом, по словам американских и европейских чиновников, в этой части значительно меньше конкретных предложений.

Офис президента США рассчитывал увидеть готовые предложения, которые Белый дом успеет поддержать за оставшиеся четыре месяца до окончания срока Джо Байдена, отмечает WSJ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть