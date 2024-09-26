The Wall Street Journal спойлерит презентацию Зеленского у Байдена: план победы не впечатлил Белый дом
Сегодня, 26 сентября, Владимир Зеленский планирует представить свой широко разрекламированный «план победы» Украины Джо Байдену во время встречи в Белом доме. По данным американских СМИ будет первый раз, когда администрация президента США ознакомится с документом полностью.
Однако, есть основания полагать, что как минимум, в общих чертах американцы все же знают, что им собрался рекламировать хозяин Банковой. Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена пишет, что «план победы» Украины, подготовленный Владимиром Зеленским, не предлагает комплексной стратегии.
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По словам американских чиновников, осведомленных об основных пунктах плана, в документе содержится лишь перефразированные просьбы о поставках оружия ВСУ и разрешении на удары вглубь России западными боеприпасами.
«Я не впечатлен, там не так уж много нового», — сказал один из чиновников администрации Байдена.
Центральный элемент «плана победы» — требование, чтобы США сняли запрет на использование своего оружия по целям на территории России, сказал WSJ президент Финляндии Александр Стубб. Источники издания в американском Госдепартаменте назвали эту часть плана самой проработанной, но малореальной исходя из текущих политических раскладов.
Один из собеседников WSJ в дипведомстве США сказал, что, помимо этого, в документе описаны политические и экономические реформы на Украине. При этом, по словам американских и европейских чиновников, в этой части значительно меньше конкретных предложений.
Офис президента США рассчитывал увидеть готовые предложения, которые Белый дом успеет поддержать за оставшиеся четыре месяца до окончания срока Джо Байдена, отмечает WSJ.
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