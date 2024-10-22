The Wall Street Journal теряется в догадках: зачем глава Пентагона летал в Киев?

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The Wall Street Journal по горячим следам пытается разобраться, зачем глава Пентагона Ллойд Остин приезжал вчера в Киев, ведь обьявить о новом транше поддержки на 400 миллионов долларов можно было и на брифинге в Вашингтоне. Как утверждается в публикации, он прилетал «без каких-либо признаков сдвигов по наибольшим запросам Украины на вооружение».

«Остин прибыл в Киев с уведомлением о решительной поддержке Соединенными Штатами военных усилий Украины, но без новой военной помощи или разрешения на использование украинскими войсками ракет дальнего радиуса действия на территории России», – говорится в публикации.

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Издание отмечает, что визит Остина в Киев — необъявленная остановка, которая, вероятно, станет его последним визитом в украинскую столицу в должности главы Пентагона. По словам его помощников, Остин прибыл в Киев без особых заявлений.

«Постепенный подход Остина позволил Украине выжить, но не переломить ход войны, говорят критики. По их мнению, с большим количеством оружия, которое Украина просила в первые дни конфликта, Киев не лишился бы сегодня позиции на линии фронта. Это утверждение защитники Остина отвергают», – отмечается в статье.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, с которыми пообщалась газета, Остин часто выступал за сдержанность в военной накачке Украины, выражая беспокойство по поводу чрезмерного погружения в американские запасы вооружений, непригодности определенных систем для украинской местности или климата, а также трудностей с подготовкой украинских сил.

Госсекретарь Энтони Блинкен, как правило, наоборот выступал за то, чтобы поскорее отправить Киеву больше оборудования, говорят чиновники. По свидетельства м знающих очевидцев, Байден в таких спорах обычно становился на сторону Остина.