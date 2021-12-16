The Washington Examiner: Кагэбист Путин не упустит свой шанс. У Киева проблемы
Президент Российской Федерации Владимир Путин чувствует слабость нынешней американской администрации, что сулит серьезные проблемы для Украины.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американское издание The Washington Examiner , считающееся одним из рупоров консервативных кругов Республиканской партии.
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«Решительных шагов, которые бы продемонстрировали ее решимость противостоять готовящемуся российскому вторжению на Украину — вплоть до развертывания вооруженных сил — администрация Байдена всячески избегает», – говорится в статье.
По мнению автора публикации, Байден относительно России «колеблется между неуместной осторожностью и бессмысленной риторикой».
«Посылать такой сигнал российскому лидеру, который любит рисковать, когда видит явную слабину, крайне опасно», – пишет The Washington Examiner.
Также утверждается, что политический выбор Путина «диктуется его чутьем на малейшую возможность манипуляции и запугивания».
«В конце концов, российский лидер — выпускник Краснознаменного института КГБ. А он, как и пришедшая ему на смену Академия внешней разведки, основное внимание уделял психологическим трюкам и умению ловко воспользоваться представившимся шансом. Путин и его сотрудники службы безопасности уважают силу и ненавидят слабость. Они ею упиваются. Иными словами, у Украины проблемы», – резюмирует издание.
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