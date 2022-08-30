The Washington Post: Россия получила первые боевые беспилотники из Ирана

30.08.2022  09:30 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Беспилотники, Дзен, Иран, Россия


Иран отправил в Россию первые боевые беспилотники для использования на Украине, но российские военные якобы столкнулись с многочисленными сбоями в их работе.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Иран отправил в Россию первые боевые беспилотники для использования на Украине, но российские военные...

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По данным издания речь идет о боевых дронах по меньшей мере двух типов, а именно Mohajer-6 и Shahed, предназначенных для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерийским установкам и другим военным объектам. Российские транспортные самолеты вылетели из Ирана с ответным грузом еще 19 августа, уточняет WP.

По данным издания, ссылающегося на собеседников, близких к разведке США, в России якобы столкнулись с многочисленными сбоями в работе полученных БПЛА.

Как следует из слов представителей американских спецслужб, пожелавших остаться анонимными, после первых проведенных тестов российские военные якобы остались «недовольны», поскольку некоторые иранские беспилотники якобы оказались непригодными к использованию. При этом США полагают, что Москва намерена закупить у Тегерана сотни таких БПЛА.

Интересно, что российский политтехнолог Марат Баширов обратил внимание на тот факт, что вчера в Шереметьево прилетел первый чартерный рейс иранской авиакомпании Saha Airlines.на борту которого  было 90 тонн груза. «Нет, не военного назначения», – уточняет Баширов.

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