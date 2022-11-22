The Washington Post: США ожидали, что война на Украине закончится через несколько дней

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Россия пытается удержать имеющиеся, а не достичь новых территориальных приобретений на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», американской газете The Washington Post заявил директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

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Он считает, что первоначальная цель Кремля быстро взять под контроль всю Украину, возможно, была слишком амбициозной.

«То, что пытается сделать Россия, — это не обязательно получить больше территории. Нужно просто держаться за то, что у них есть», — сказал Бергманн.

Он не знает, сможет ли Украина продолжать наступление в условиях зимы и затруднился дать прогноз на исход боевых действий.

«В этом конфликте еще многое предстоит сделать, и очень неясно, в каком направлении он пойдет», — говорит Бергманн.

Газета обращает внимание, что чиновники правительства США ожидали, что война закончится через несколько дней, не ожидала столь длительного конфликта и Россия.

По словам, старшего аналитика американского Института изучения войны Мейсона Кларка, это был «первородный грех» Кремля.

«Что мешало продвижению русских, так это то, что они не были готовы сражаться так долго», — считает Кларк.

При этом проведенный изданием анализ данных показывает, что «после агрессивного наступления в первые недели войны Россия с апреля не набирала больше 1000 квадратных миль в неделю».