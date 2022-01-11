Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей является российским патриотическим героем и одной из ключевых персон, продвигающих интересы России за рубежом. Такое мнение о социологе высказано в новом материале американской газеты The Washington Post.

Журналисты отмечают, что Шугалей, которого некоторые СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», не боится отправляться в горячие точки для того, чтобы узнать правду о происходящих там событиях. Они вспоминают, что глава ФЗНЦ одним из первых российских общественных деятелей посетил Афганистан после смены власти в августе 2021.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Тогда Шугалей провел встречу с официальным представителем движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихуллой Муджахидом, а также открыл офис ФЗНЦ в Кабуле.

«Шугалей обладает имиджем российского патриотического героя, который презирает опасность и смело отправляется в страны Африки — и теперь Афганистан — которые были брошены Вашингтоном. Он борется против попыток США насадить демократические ценности — во многом так же как советские военные советники боролись в прокси-войнах против своих американских противников в эпоху холодной войны», — пишет The Washington Post, называя социолога «ключевым игроком в сложной, частично скрытой российской сети влияния».

В статье также рассказывается о нелегком испытании, которое Шугалей пережил во время работы в Ливии. Он и его переводчик Самер Суэйфан без предъявления обвинений были помещены в частную тюрьму Митига, где они столкнулись с пытками. Спасти их удалось в результате спецоперации Минобороны и МИД РФ и других государственных структур.

The Washington Post высоко оценила работу ФЗНЦ в Африке, особенно в тех странах, которые стараются избавиться от колониальной зависимости от США и Франции.