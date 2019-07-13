Тигипко оказался фигурантом воровских схем Порошенко

13.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Экс-президенту Украины Петру Порошенко придется отвечать перед судом за «отмывание» 18,5 тонн денег через фейковую продажу завода «Кузня на Рыбальском» бизнесмену Сергею Тигипко. Именно на этом предприятии размещались оборонные заказы на строительство катеров для ВМС Украины, обеспечивая колоссальные доходы Порошенко.

Об этом в эфире телеканалу NewsOne заявил бывший замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получив повестку, придется отвечать на первые вопросы. Как, при каких обстоятельствах, через какие офшорные счета отмывали, делали легальными преступные доходы, украденные у украинского государства при осуществлении сделки по продаже завода «Кузня на Рыбальском» Между Порошенко и Тигипко.

Напомню, речь идет о сумме в 300 миллионов долларов. Это восемь миллиардов гривен. Это в пятьсотгривневых купюрах 18,5 тонн, то есть, полтора «Камаза». Именно эта сумма была отмыта фигурантами при фиктивной сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском».

Сейчас к этому делу я подал дополнительное ходатайство с просьбой присоединить акты контрольно-ревизионных органов, которые установили, что в этот период на заводе «Кузня на Рыбальском» осуществлялись хищения. Это второй эпизод в этом деле. Наша задача все это соединить и доказать, что президент Порошенко сам формировал оборонный заказ, имея парламентскую фракцию и имея правительство, и сам у себя покупал на заводе по завышенным ценам военную продукцию, на чем зарабатывала его иностранная компания. А дальше, после критики, которая началась в обществе, он ее спрятал за якобы успешным бизнесменом Тигипко, которые вчера побывал на допросе в Государственном бюро расследований», – заявил Портнов.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, Сергей Тигипко похвалился тем, что война и кризис в стране не мешают ему делать бизнес и богатеть.

«Мы очень много инвестируем. За последнее время мы купили банк, страховую компанию, лизинговую компанию, купили два завода, купили гостиницу». «Хуже не стало. Кто видел, что происходило в середине 90-х, да еще недавно – в 13-м году, я был частью этой системы, хуже было намного, сегодня все равно лучше есть. Идут улучшения. Темп нам не нравится. Но все равно – работать можно в бизнесе», – заявлял Тигипко в кулуарах одесского кинофестиваля.