Тихановская будет прогонять своих людей через детектор лжи

01.03.2021, Москва, Елена Острякова

Штаб самопровозлашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской в Вильнюсе будет проверять своих сотрудников на детекторе лжи. Работу будут проводить, предавшие президента Белоруссии Александра Лукашенко профессиональные силовики, объединенные в организацию Bypol.

Об этом на youtube-канале «Беларусь за перемены» заявил советник Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть собственный кодекс безопасности. Сейчас появился человек, отвечающий за безопасность, который проводит аудиты. Мы говорили с Байполом о том, чтобы поставить полиграф в офисе ив штабе, чтобы случайно левые люди не записались», – сказал Вячорка.

Переполох в штабе Тихановской произошел после цикла передач на телеканале ОНТ, в котором были преданы гласности переписка и видеоконференции белорусских оппозиционеров. На записях они ссорятся, критикуют руководство и делят деньги. На одной из конференций бежавший в Варшаву экс-министр Павел Латушко рассказывает о том, что белорусскую оппозицию готов поддерживать Госдепартамент США.